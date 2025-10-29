หุ้นแกว่งตัวในกรอบ เริ่ม "คนละครึ่งพลัส"หนุน จับตาประชุมเฟด-เจรจาการค้าจีน-สหรัฐ

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ แต่อาจจะมีปัจจัยหนุนที่พยุงดัชนีได้จากการที่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นวันแรก ทำให้บรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยในประเทศจะกลับมาคึกคัก หนุนหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศ
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่ โดยที่ยังรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี้เกี่ยวกับการพิจารณาดอกเบี้ยสหรัฐ และการพิจารณาการใช้นโยบาย "คุมเข้มเชิงปริมาณ" (Quantitative Tightening) หรือ QT ของเฟด รวมถึงยังรอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่วนตลาดหุนอื่นในภูมิภาคเอเชียเปิดมาเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,320 จุด แนวรับ 1,310 จุด