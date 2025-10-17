หุ้นปรับลงตามต่างประเทศกังวลคุณภาพสินทรัพย์แบงก์สหรัฐ

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งลงตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ และตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาก็ปรับลงตามกัน เนื่องจากความกังวลคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารในสหรัฐเป็น Sentiment ลบกดดันสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะตลาดหุ้นที่เงินไหลออกไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
ขณะที่ปัจจัยไนประเทศยังไม่มีปะเด็นใหม่เข้ามาเพิ่มเติม โดยยังติดตามการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์เตรียมทยอยออกมาหลังจากที่ TISCO รายงานออกมาเป็นรายแรก
โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด