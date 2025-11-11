หุ้นแกว่งขึ้นตามต่างประเทศ คาดหวังสหรัฐชัดดาวน์ใกล้ยุติ จับตางบ Q3/68

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อัพ ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งตลาดยังคงคาดหวังสหรัฐจะสามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณได้ และทำให้ภาวะการชัตดาวน์สิ้นสุดลงภายในสัปดาห์นี้
ส่วนปัจจัยในประเทศยังคงต้องติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/68 ที่ทยอยออกมา ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่รายงานออกมาแล้วส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานออกมาดี ทำให้ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นไทยได้
โดยให้แนวต้าน 1,310-1,315 จุด แนวรับ 1,295-1,300 จุด