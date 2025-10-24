หุ้นแกว่งขึ้นรับข่าวผู้นำสหรัฐ-จีนพบกันสัปดาห์หน้า น้ำมันพุ่งหนุนกลุ่มพลังงาน

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์อัพจากปัจจัยหนุนความคาดหวังการที่ผู้นำสหรัฐและจีนจะมีการพบกันเพื่อเจรจาการค้าในสัปดาห์หน้า เป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้น โดยตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นมาตอบรับข่าวดังกล่าว
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย อาจเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้ และช่วยผลักดันดัชนีอีกแรง แม้ว่าในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่
โดยให้แนวต้าน 1,310 จุด แนวรับ 1,290 จุด