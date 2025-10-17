หุ้นปิดร่วง 16.85 จุด ตามต่างประเทศ กังวลสหรัฐชัตดาวน์ยืดเยื้อ-เทรดวอร์ไม่คืบ แรงขายหุ้นใหญ่กดดัน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,274.61 จุด ลดลง 16.85 จุด (-1.30%) มูลค่าซื้อขาย 36,760.70 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลง และเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,274.10 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,289.73 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 195 หลักทรัพย์ ลดลง 242 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 208 หลักทรัพย์
นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยที่มีปัจจัยกดดัน Sentiment จากการที่สหรัฐยังคงอยู่ในภาวะ Government Shutdown มาอย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีท่าทีว่าจะพรรครีพับลิกันและเดโมแคตรจะตกลงกันได้เรื่องงบประมาณ ประกอบกับข่าวแบงก์แห่งหนึ่งในสหรัฐมีปัญหาคุณภาพหนี้จากกรณีลูกหนี้มีคดีฉ้อโกง เป็นปัจจัยกดดันหลักต่อตลาดหุ้นสหรัฐ และส่งผลมาถึงตลาดหุ้นในประเทศอื่นๆ
ขณะเดียวกันยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน และยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนของประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนว่าจะมีการเจรจาอย่างไร ทำให้ภาพของตลาดหุ้นในวันนี้เป็นการพักตัวหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว โดยบ้านเราได้รับแรงกกดดันจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์รอติดตามความคืบหน้าของภาวะ Government Shutdown ของสหรัฐจะยืดเยื้อต่อไปหรือไม่ รวมทั้งการประเด็นสงครามการค้าระหว่าสหรัฐและจีน โดยให้กรอบแนวต้าน 1,280-1,290 จุด แนวรับ 1,260-1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,861.50 ล้านบาท ปิดที่ 19.80 บาท ลดลง 0.30 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,717.54 ล้านบาท ปิดที่ 171.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,660.89 ล้านบาท ปิดที่ 30.25 บาท ลดลง 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,583.16 ล้านบาท ปิดที่ 40.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,349.05 ล้านบาท ปิดที่ 188.50 บาท ลดลง 5.00 บาท