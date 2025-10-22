หุ้นแกว่งไซด์เวย์ อาจมีแรงซื้อกลุ่มแบงก์หนุน จับตาเงินเฟ้อ เจรจาการค้าจีน-สหรัฐฯ

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ หลังจากปรับตัวขึ้นมาพอสมควร แต่อาจจะยังมีปัจจัยหนุนดัชนีได้จากหุ้นกลุ่มแบงก์ที่รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ออกมาดีกว่าคาด ทำให้อาจจะยังมีแรงซื้อเข้ามาหนุนดัชนีได้
อย่างไรก็ตามตลาดยังคงรอการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนก.ย.ของสหรัฐในคืนวันศุกร์ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะมีความชัดเจนออกมาอย่างไร ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด