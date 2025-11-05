หุ้นปิดเช้าลบ 2.67 จุด ผันผวนร่วงลงตามภูมิภาคก่อนเด้งกลับได้แรงซื้อกลุ่ม ICT ช่วยหนุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,295.93 จุด ลดลง 2.67 จุด (-0.21%) มูลค่าซื้อขายราว 26,607.54 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยแตะจุดสูงสุด 1,301.06 จุด และต่ำสุด 1,283.13 จุด
นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงต้นภาคเช้าปรับตัวลงตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยเผชิญแรงขายหุ้น DELTA-PTTGC กดดันหนัก แต่ช่วงท้ายภาคบ่ายเริ่มกลับมาทรงตัวและสลับมายืนแดนบวกได้เล็กน้อยก่อนจะปิดลบเล็กน้อย
แรงซื้อหุ้นในกลุ่ม ICT นำโดย ADVANC และ TRUE ที่รายงานผลการดำเนินงานออกมาดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยพยุงดัชนีในช่วงเช้านี้ ขณะที่ DELTA เริ่มลดช่วงลบลง ทำให้แรงกดดันภาพรวมตลาดลดลง แม้ว่าจะมีปัจจัยความกังวลจากฝั่งสหรัฐในเรื่องการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยช้ากว่าคาด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,310 จุด แนวรับ 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,455.84 ล้านบาท ปิดที่ 313.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,887.44 ล้านบาท ปิดที่ 182.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,776.19 ล้านบาท ปิดที่ 11.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 1,399.45 ล้านบาท ปิดที่ 20.90 บาท ลดลง 1.30 บาท
MRDIYT มูลค่าการซื้อขาย 1,290.97 ล้านบาท ปิดที่ 8.50 บาท ลดลง 0.10 บาท