หุ้นแกว่งไซด์เวย์ขาดปัจจัยใหม่-คาบเกี่ยววันหยุด จับตาการเมืองในประเทศ

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลต่อตลาดหุ้น โดยที่ยังติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ ในการที่แต่ละพรรคการเมืองเริ่มทยอยออกมาเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รวมถึงการประกาศนโยบาย
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการซื้อขายอาจจะไม่คึกคักมากนักในช่วงสัปดาห์นี้ เพราะเป็นช่วงสัปดาห์วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส ทำให้ตลาดหุ้นจะมีการซึม ๆ ไปบ้างในช่วงสัปดาห์วันหยุด ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ที่เปิดมาส่วนใหญ่เคลื่อนไหวแดนบวก
โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด