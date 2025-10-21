หุ้นปิดเช้าบวก 4.12 จุด ดีดขึ้นต่อตามตลาดเอเชียหวังสหรัฐ-จีนเจรจา,รัฐกระตุ้นท่องเที่ยว-งบแบงก์สวย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,288.59 จุด เพิ่มขึ้น 4.12 จุด (+0.38%) มูลค่าซื้อขายราว 18,245 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,295.11 จุด และต่ำสุด 1,287.41 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย จากประเด็นความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนคลี่คลายลงไปบ้าง เนื่องจากคาดหวังการเจรจาของผู้นำทั้ง 2 ประเทศจะตกลงกันได้ด้วยดี ประกอบกับ ภาวะ Government Shutdown ของสหรัฐมีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงในเร็ว ๆ นี้
ขณะที่ปัจจัยในประเทศได้รับ Sentiment เชิงบวกจากการเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นไทย และการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ของกลุ่มแบงก์ออกมาดีส่งผลให้ยังมีแรงซื้อเข้ามาช่วยอีกแรง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งในแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,944.93 ล้านบาท ปิดที่ 176.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,318.69 ล้านบาท ปิดที่ 132.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,041.77 ล้านบาท ปิดที่ 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TTB มูลค่าการซื้อขาย 621.71 ล้านบาท ปิดที่ 1.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 591.06 ล้านบาท ปิดที่ 48.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท