หุ้นปิดเช้าลบ 2.58 จุด แกว่งแคบ-วอลุ่มบางชะลอลงทุนเข้าใกล้ปีใหม่แถมไร้ปัจจัยหนุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,256.67 จุด ลดลง 2.58 จุด (-0.20%) มูลค่าซื้อขายราว 9,933 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวลงเล็กน้อยและเคลื่อนไหวกรอบแคบ ทำจุดต่ำสุด 1,254.21 จุด และสูงสุด 1,260.67 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงเล็กน้อย และเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้วยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางช่วงเข้าใกล้วันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เหลือวันทำการเพียงพรุ่งนี้อีกวันเดียว ทำให้ภาพของตลาดซึมลงจากการที่นักลงทุนชะลอการลงทุน
ขณะเดียวกัน ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนทิศทางตลาดในช่วงนี้ แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อ Sentiment ตลาดหุ้นบ้านเรามากนัก ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งกรอบแคบต่อไป ให้แนวต้าน 1,270 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 751.42 ล้านบาท ปิดที่ 169.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 628.05 ล้านบาท ปิดที่ 112.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 580.84 ล้านบาท ปิดที่ 11.10 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 464.66 ล้านบาท ปิดที่ 44.00 บาท ลดลง 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 435.06 ล้านบาท ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท