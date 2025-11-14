มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. กำไร 604 ล.Q3/68

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“MRDIYT”) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย รายงานผลประกอบการที่เติบโตสูง พร้อมฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 มีรายได้เพิ่มขึ้น 25.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รายได้รวมอยู่ที่ 4,924.3 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 78.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มีผลกำไรรวม 604.9 ล้านบาท
การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และความมุ่งมั่นในการส่งมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าชาวไทย ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย
การขยายสาขาทั่วประเทศไทยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2568 มีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,072 สาขา ขณะที่ปริมาณการซื้อขายสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 87.1 ล้านครั้ง สะท้อนถึงจำนวนผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในร้านที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดที่ครองใจผู้บริโภค
โดยปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มประเภทสินค้าประมาณ 16,000 รายการ มีการแนะนำสินค้าใหม่ประมาณ 500 รายการในแต่ละเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ามีรายการสินค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวไทย
"ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เราได้ขยายการเข้าถึงของเราครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาปรับเปลี่ยนความหลากหลายของสินค้า และยกระดับประสบการณ์การชอปปิงให้กับผู้บริโภคชาวไทย โดยยังคงยึดมั่นในแนวคิด "ราคาถูกคุ้มเสมอ" (Always Low Prices) ซึ่งส่งผลให้ยอดขายจากสาขาเดิมเติบโต 2.5% ในไตรมาส 3 ปี 2568” นายแอนดี้ ชิน กวานกุ้ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว
“ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ของเราตอกย้ำถึงพื้นฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท และเพื่อแบ่งปันผลประกอบการที่เติบโตนี้ ผมยินดีที่จะประกาศการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกสำหรับไตรมาส 3 ปี 2568 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 301 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 50% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ MRDIYT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่อย่างน้อย 40% ของกำไรสุทธิ” นายแอนดี้ ชิน กล่าว"เราให้ความสำคัญไม่เพียงแค่การขยายสาขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่นำเสนอ พร้อมไปกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ยังตอกย้ำถึงกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวและการเป็นผู้นำตลาดของบริษัทได้เป็นอย่างดี"