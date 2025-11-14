MRDIYT ซื้อที่ดินใน ‘อารยะ ดิ อีสเทิร์นเกตเวย์’ สร้างศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ

”มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) “ ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Sales and Purchase Agreement - SPA) กับ “อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ ” เพื่อเข้าซื้อที่ดินขนาด 160 ไร่ (256,000 ตารางเมตร) ภายในโครงการอารยะ ดิ อิสเทิร์น เกตเวย์ ตามแผนการลงทุนในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นายแอนดี้ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT กล่าวว่าบริษัทลงนามในสัญญาซื้อขาย (Sales and Purchase Agreement - SPA) กับ บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด เพื่อเข้าซื้อที่ดินขนาด 160 ไร่ (256,000 ตารางเมตร) ภายในโครงการอารยะ ดิ อิสเทิร์น เกตเวย์
สำหรับการเข้าซื้อที่ดินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนในระยะยาวของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน โลจิสติกส์ และสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย โดยที่ดินผืนนี้เตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแบบบูรณาการที่ทันสมัย พร้อมระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Advanced Automated Storage and Retrieval System - ASRS)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพื้นที่การจัดเก็บ และ การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ประเทศไทย
“การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานที่พร้อมสำหรับอนาคตและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแนวคิด ‘ราคาถูกคุ้มเสมอ (Always Low Prices)’ ผ่านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นหัวใจของการดำเนินงานของเราอีกทั้ง ยังช่วยยกระดับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายสาขาได้มากถึง 3,000 แห่งทั่วประเทศไทย ภายในปี 2574 เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์”
สำหรับ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอารยะ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อโดยตรงกับทางหลวงสายหลัก ทางด่วนพิเศษ ท่าเรือ และสนามบินต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งสำหรับการกระจายสินค้าในภูมิภาค นอกจากนี้ การออกแบบของศูนย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวิสัยทัศน์ของอารยะและทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ของเราที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเชื่อมต่อกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของประเทศไทย การจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์หลักของ 'MRDIYT แห่งนี้ จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมและนวัตกรรมครบวงจรรูปแบบใหม่ พร้อมดึงดูดการลงทุนศักยภาพสูงเพิ่มเติมในอนาคต”
การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ในภาคธุรกิจค้าปลีก และถือเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง การขยายเพื่อรองรับการเติบโต ควบคู่ไปกับความยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัท ในการเติบโตในระดับภูมิภาค