“อธิบดีฯขนส่ง”คนใหม่ ลุยนโยบายบริการรถสาธารณะปลอดภัย พัฒนา Digital Taxi Meter -ใบขับขี่ออนไลน์

“สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์”อธิบดีกรมการขนส่งทางบกคนใหม่ มอบนโยบาย เร่งด่วน 9 ข้อ ลุยพัฒนาระบบ Digital Taxi Meter ,เชื่อมใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ออนไลน์ ,แก้ขาดแคลนคนขับรถบรรทุกเปิดอบรมใบขับขี่ฟรี,พัฒนา DLT One App รวมศูนย์แอพ ฯ“ขับเคลื่อนขนส่งปลอดภัย มาตรฐานใหม่ ทันสมัยเพื่อประชาชน”
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบก ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนขนส่งปลอดภัย มาตรฐานใหม่ ทันสมัยเพื่อประชาชน” โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับนโยบาย
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ภายใต้การนำของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับประชาชนทุกคน และมีเรื่องเร่งด่วนในการลดภาระประชาชนและวางรากฐานคมนาคมสำหรับอนาคตให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัย อาทิ การดูแลค่ารถสาธารณะให้เกิดความเป็นธรรม การยกระดับคุณภาพบริการของรถสาธารณะให้สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการเดินทางระบบคมนาคม ล้อ - ราง – เรือ อย่างไร้รอยต่อ การปรับปรุงกฎหมายคมนาคมให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ การส่งเสริมรถเมล์ไฟฟ้าเพื่อการลดมลพิษ ฯลฯ
โดยกรมการขนส่งทางบก มีแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนขนส่งปลอดภัย มาตรฐานใหม่ ทันสมัยเพื่อประชาชน” ดังนี้
1.เร่งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทั้งคุณภาพของตัวรถ ผู้ขับขี่ และผู้ประกอบการ
2.เร่งปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพกาลปัจจุบัน
3.เร่งปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เท่าทันเทคโนโลยี
4.การบูรณาการ การดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบกให้สอดคล้องกับโครงการรัฐบาล
5.การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีขวัญกําลังใจ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
พร้อมกันนี้จะผลักดันโครงการสำคัญ ที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ชัดเจน และจับต้องได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่
1.การพัฒนาระบบ Digital Taxi Meter เพื่อยกระดับบริการรถแท็กซี่ให้มีความทันสมัย โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารมากขึ้น แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมิเตอร์ในรูปแบบเดิม
2.การจัดทำโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการขนส่ง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาระบบรับข้อมูลใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสาร ลดขั้นตอน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
4. การอบรมใบขับขี่รถขนาดใหญ่ “ฟรี 10,000คน” เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกและรถขนส่งสาธารณะ และเป็นการป้อนนักขับรถที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5. การพัฒนาระบบกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับมาตรฐานและความโปร่งใสในการตรวจสภาพรถ ป้องกันการทุจริต และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
6. การยกระดับ GPS TWO-WAY เพื่อกำกับพฤติกรรมการขับขี่ ยกระดับการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ
7. การพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่งดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้วยระบบงานที่ทันสมัย
8. การพัฒนา DLT One App เพื่อรวมแอปพลิเคชันบริการของกรม ฯ ให้เหลือเพียงแอพ ฯ เดียว
นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังมีเป้าหมายของการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพื่อให้ราคาสินค้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน การสนับสนุนเพื่อความยั่งยืน tourism design การสนับสนุนรถโดยสารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนแก่คนพิการ ฯลฯ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกรมการขนส่งทางบก ผ่านการดำเนินงานหรือโครงการที่สำคัญ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป