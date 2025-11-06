MRDIYT รอดตายเส้นยาแดงผ่าแปด / สุนันท์ ศรีจันทรา

ช่วงเวลาอันระทึกของหุ้น บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT ผ่านพ้นไปแล้ว ด้วยความโล่งอกโล่งใจของกองเชียร์หลายฝ่าย เพราะการประเดิมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก สามารถยืนในราคาจองได้อย่างเฉียดฉิว
ก่อนเข้าซื้อขายในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หุ้น MRDIYT ถูกประเมินว่า จะไม่รอด ราคาหลุดจองแน่ ๆ เพียงแต่จะต่ำจองขนาดไหนเท่านั้น
เพราะราคาที่เสนอขาย 8.60 บาท ภายใต้ค่า พี/อี เรโช ประมาณ 23 เท่า อยู่ในข่ายที่แพงไป ขณะที่หุ้นที่นำเสนอขายมีจำนวนถึง 655 ล้านหุ้น ระดมทุนประมาณ 5,600 ล้านบาท โดยถือเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เย้ามาในภาวะตลาดหุ้นซบเซา ปละราคาไม่จูงใจให้เก็งกำไร
นอกจากนั้น หุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายก่อนหน้า บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH ซึ่งเสนอขายในราคาหุ้นละ 7.50 บาท ราคายังหลุดจองทันทีที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน ก่อนปิดซื้อขายที่ราคา 5.35 บาท ต่ำกว่าจอง 2.15 บาท หรือต่ำกว่าจองกว่า 28%
สถานการณ์แวดล้อมบ่งชี้ว่า ใครที่จองซื้อหุ้น MRDIYT จะต้องเตรียมใจไว้ล่วงหน้า เพราะต้องเจ็บตัวกันแน่ ไม่ว่ากองทุนทั้งในและต่างประเทศ นักลงทุนรายใหญ่และบรรดารายย่อย
ช่วงเวลาลุ้นระทึก เกิดขึ้นนับแต่วินาทีแรกที่หุ้น MRDIYT เปิดการเคาะซื้อขาย ซึ่งราคาเปิดเป็นไปตามความคาดหมาย โดยหลุดจองทันที โดยเปิดที่ 7.05 บาท และถูกทุบลงไปต่ำสุดที่ 7 บาท ก่อนจะเริ่มมีแรงซื้อไหลเข้ามารับ ผลักดันราคากระเตื้องขึ้นมา จนขึ้นไปสูงสุดที่ 8.70 บาท ก่อนลงมาปิดที่ 8.60 บาท เท่าราคาจอง ซึ่งหมายถึงนักลงทุนที่จองซื้อไว้ทุกคนรอดตาย เพราะเสมอตัว
ตลอดชั่วโมงการซื้อขาย หุ้น MRDIYT เปรียบเสมือนสนามรบที่ดุเดือดเลือดพล่าน ระหว่างนักลงทุนที่ต้องการขายกับนักลงทุนที่ต้องการซื้อ โดยแรงซื้อที่จะผลักดันให้ราคาหุ้นขยับตัวแต่ช่วง หรือแต่ละ 5 สตางค์ ต้องออกกำลังอย่างหนัก แต่ก็ลากหุ้นขึ้นมาได้ จนท้ายที่สุดก็บรรลุเป้าหมาย ตรึงให้ MRDIYT ปิดในราคาจองได้สำเร็จ ท่ามกลางมูลค่าซื้อขาย 4,698.31 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นหรืออันเดอร์ไรท์เตอร์ และนักลงทุนที่จองซื้อหุ้น MRDIYT โล่งออก หายใจทั่วท้องไปตาม ๆ กัน
เพราะแม้ราคาหุ่นจะไม่สามารถทะยานขึ้นเหนือจองได้ แต่ปิดในราคาจองได้อย่างเฉียดฉิว ไม่มีใครต้องบาดเจ็บ ในยามที่ตลาดหุ้นซบเซา ถือเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้ว และนักลงทุนที่จองซื้อคงพอยอมรับได้ แม้ในช่วงจองซื้อจะคาดหวังไดกำไรจาก MRDIYT ก็ตาม
การสอบผ่านของหุ้น MRDIYT ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปด จะสร้างอานิสงส์กับหุ้นน้องใหม่อีก 2 บริษัท คือ หุ้นบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ซึ่งรอคิวเข้าซื้อขายในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ และหุ้น บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) หรือ SMO ซึ่งจะเข้าซื้อขายวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน
MMM เสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 5.50 บาท ค่า พี/อี เรโช ประมาณ 13 เท่า ขณะที่หุ้น SMO เสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 5.40 บาท ค่า พี/อี เรโช ประมาณ 7 เท่า
แม้หุ้นน้องใหม่ 2 ตัวล่าสุด จะตั้งราคาขายหุ้นในราคาไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับค่า พี/อี เรโช แต่สถานการณ์หุ้นใหม่ที่เข้ามาซื้อขายในระยะหลังย่ำแย่ลง ราคาหลุดจองกันเป็นว่าเล่น โดยเฉพาะ WASH ย่อมส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นใจของนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นใหม่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ MMM และ SMO จึงเป็นอีกกลุ่มที่เฝ้าจับตาหุ้น MRDIYT และลึก ๆ อาจเอาใจช่วย แอบเป็นกองเชียร์
เพราะหาก MRDIYT มีอันเป็นไป ร่วงหลุดจองอีกตัว หุ้น MMM และ SMO อาจไม่รอด
แต่เมื่อ MRDIYT รอดในลักษณะเกือบปางตาย หุ้น MMM และ SMO ก็มีความหวังขึ้นมา
ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ หุ้นน้องใหม่ MMM ได้มีโอกาสลุ้น วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน หุ้น SMO มีโอกาสรอดได้