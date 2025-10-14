MRDIYT เคาะช่วงราคาขาย IPO หุ้นละ 8.30-8.60 บาท เปิดจอง 20-29 ต.ค.นี้

บมจ.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) [MRDIYT] กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 655,000,000 หุ้น ที่หุ้นละ 8.30-8.60 บาท มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 5,633 ล้านบาท ระยะเวลาเสนอขายสำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และพนักงาน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ วันที่ 20-22 ต.ค.68 ผู้ลงทุนสถาบันวันที่ 27-29 ต.ค.68 โดยจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่เสนอขายโดย MDIH (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 235,000,000 หุ้น
การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) จะทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) จากช่วงราคา 8.30-8.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากพิจารณากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 3/67 ถึงไตรมาส 2/68) ซึ่งเท่ากับ 2,162.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 6,017,097,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 23.09-23.92 เท่า
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1. ใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น การขยายสาขา การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการซื้อที่ดินสำหรับตั้งคลังสินค้าเพิ่มเติมตามหนังสือแสดงเจตนาที่บริษัททำไว้กับกับบริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด และการก่อสร้างคลังสินค้า 500 ล้านบาท
2. ชำระหนี้สินและเงินกู้ยืม 2,058.4 ล้านบาท
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 721.3-845.4 ล้านบาท
MRDIYT ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟสไตล์ทั่วไป โดยในปี 67 มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 8.8% ณ วันที่ 30 มิ.ย.68 บริษัทฯ มีร้านค้า 1,027 สาขาครอบคลุม สาขาครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีรูปแบบสาขา 2 รูปแบบ ได้แก่ สาขานอกศูนย์การค้า (Standalone) และสาขาภายในศูนย์การค้า (Retail Mall-Based) บริษัทมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเปิดสาขาอย่างน้อย 200 สาขา 210 สาขา และ 210 สาขา ในปี 68 ปี 69 และปี 70 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย