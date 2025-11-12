กระทรวงทรัพย์เดินหน้าระบบแจ้งเตือนฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ ผ่าน Cell Broadcast

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เดินหน้าระบบแจ้งเตือนฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศ ผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนตรงถึงมือถือประชาชน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งพัฒนาระบบ “แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5” ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน (AIS) เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระบบแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยกรมควบคุมมลพิษจะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกระจายข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast ซึ่งสามารถส่งข้อความถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ข้อมูลการแจ้งเตือนจะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. รายงานสถานการณ์และระดับความรุนแรงของค่าฝุ่น PM 2.5
2. แนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่
3. คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสุขภาพ
“ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลฝุ่น PM 2.5 แล้ว รัฐบาลจึงเร่งขับเคลื่อนระบบแจ้งเตือนนี้ให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงที ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนไทย” นางสาวลลิดา กล่าว
รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น เน้นย้ำว่า การเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยรัฐบาลมุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
“ระบบแจ้งเตือนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ยังช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น” นายสุชาติ กล่าว
รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศจากหน่วยงานทางการอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีการแจ้งเตือน เพื่อร่วมกันลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน