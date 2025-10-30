“กระทรวงอุตสาหกรรม” ชูโมเดลลดฝุ่น PM 2.5

ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จากการเผาในพื้นที่เกษตร กำลังถูกยกเป็นวาระเร่งด่วน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มมาตรการสนับสนุนชูโมเดลยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยไร้เผา
ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากชาวไร่อ้อยและโรงงาน ทำให้การเผาอ้อยปีที่แล้วต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14.86% และสำหรับฤดูการผลิตปี 2568/69 ได้วางมาตรการเข้มข้นขึ้น โดยกำหนดเป้าอ้อยเผาทั้งฤดูต้องไม่เกิน 10% นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร ส่งเสริมการใช้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล และการผลักดัน "น้ำตาลสีเขียว" ที่ปลอดการเผา 100% และที่ประชุมยังเล็งเห็นแนวทางการใช้กลไกคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลให้เพิ่มขึ้นในอนาคต