ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์ กำชับทุกหน่วยคุมเข้มไฟป่า–หมอกควัน” เตรียมเปิดคลินิกมลพิษ–ห้องปลอดฝุ่นทั่วจังหวัด

กาญจนบุรี – ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งทุกหน่วยคุมเข้มรับมือฤดูไฟป่า–หมอกควัน–ฝุ่น PM2.5 ห้ามเผาทุกพื้นที่ทั้งป่า–นา–ริมทาง เดินหน้ามาตรการเข้ม “ลดฝุ่น–รักษาอากาศ–ดูแลสุขภาพประชาชน” เตรียมเปิดคลินิกมลพิษ–ห้องปลอดฝุ่นทั่วจังหวัด
วันนี้( 6 พ.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปี 2568–2569 หลังเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน–เมษายน) ซึ่งมักเกิดปัญหาฝุ่นสะสมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออก ประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกประเภท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 และคำสั่งที่ 12/2568 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยมีมาตรการสำคัญดังนี้ เข้มควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวกันไฟ สนธิกำลังลาดตระเวน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมสร้างจิตสำนึกในชุมชนไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ป่า
.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทีมเฝ้าระวังไฟป่าและรณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกำกับดูแลใกล้ชิด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ และหน่วยสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมเปิด “คลินิกมลพิษ” และจัดห้องปลอดฝุ่นให้บริการประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงค่าฝุ่นสูง
ขนส่งจังหวัด–ตำรวจภูธร ร่วมกวดขันรถควันดำ และให้สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) เข้มงวดตามมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมฯ สั่งโรงงานลดกิจกรรมที่ก่อควันเผาไหม้ พร้อมรณรงค์โรงงานสีเขียวและ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเกษตร ห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและข้าวโพด ใช้วิธีแปรรูปเพิ่มมูลค่าแทนการเผา พร้อมพิจารณาฝนหลวงเมื่อจำเป็น ทุกอำเภอ ต้องกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังและดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนการเผาทุกกรณี
นายอธิสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกาญจนบุรีจะบูรณาการทุกหน่วยเพื่อให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมย้ำ “ปีนี้ต้องไม่มีการเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด หากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย”