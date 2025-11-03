รมต.สุชาติจับมือกับเอกชนและท้องถิ่นเตรียมสู้ฝุ่น ลดภาษี 120% สนับสนุนท้องที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อบต.ตะนาวศรี จ.ราชบุรี และ อบต.วังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2568 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานรากให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการยกระดับสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดการป่าและการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำค่าใช้จ่ายไป หักลดหย่อนภาษีได้ถึง 120%
วันนี้(3 พ.ย.) ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดการป่าและการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2568 ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซล่าร์ 2 (พันท้าย) เข้าร่วมโครงการโดยสนับสนุนท้องที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อบต.ตะนาวศรี จ.ราชบุรี และ อบต.วังกระแจะ จ.กาญจนบุรี และ บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซล่าร์ 3 (โคกขาม) สนับสนุนท้องที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.บ้องตี้ อบต.ศรีมงคล และ อบต.ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง
โดยสิ่งที่ภาคเอกชนสนับสนุนประกอบด้วย รถดับเพลิงอเนกประสงค์ เครื่องเป่าลม ถังฉีดน้ำดับไฟป่า ชุดดับเพลิง และโดรน รวมมูลค่ากว่า 10.425 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะร่วมกับบริษัทเอกชนในการส่งมอบอุปกรณ์ให้องค์กรท้องถิ่นก่อนฤดูกาลไฟป่าประจำปีนี้
นายนิพนธ์ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการของ BOI ด้วย”
องค์กรเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และต้องการขอรับสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี 120% สามารถติดต่อได้ที่ นายกิตติศักดิ์ ยอดคำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5093 และ นายเอนกพงศ์ สีเขียว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5654