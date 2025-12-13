มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. x กทม. ส่งต่ออากาศบริสุทธิ์ให้คนเมืองอย่างยั่งยืน เป็นปีที่ 2 ณ สวนป่าเบญจกิติ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย แอนดี้ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร พนักงาน และ พันธมิตรทางธุรกิจ จับมือ สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นปีที่ 2 จัดกิจกรรม "มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย ปันความดี ร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว" ณ สวนป่าเบญจกิติเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์ให้คนเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ต้นสตางค์แดง และมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นจากร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สนับสนุนการดำเนินงานดูแลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร สะท้อนถึงความตั้งใจขององค์กรในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares
แอนดี้ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย ปันความดี ร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่เราร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการมอบพันธุ์กล้าไม้ และจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่เขียว ณ สวนป่าเบญจกิติ โดยเรามุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ส่งต่ออากาศบริสุทธิ์ให้คนเมือง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้สมบูรณ์ในระยะยาว”
อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งการตอบแทนคืนสู่สังคมที่มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ตั้งใจจัดขึ้น ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของพนักงานที่ยึดมั่นใน วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจ สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดี”
ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมไทย ทั่วทุกภูมิภาค ในทุกช่วงเวลา ภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน