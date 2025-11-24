ซัมซุงประกันชีวิต โชว์พลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลนถาวร สานต่อโครงการ Green Global Project…We love Thailand ครั้งที่ 14 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนถาวรในโครงการ “Green Global Project…We love Thailand” ครั้งที่ 14 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสาจากทั้งสองประเทศกว่า 50 คนร่วมปลูกต้นโกงกางกว่า 1,500 ต้น ในพื้นที่รวมกว่า 2 ไร่
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจากทั้งฝั่งเกาหลีและฝั่งไทย ที่ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมุ่งมั่นตั้งแต่ต้นจนจบ ทุกคนช่วยกันลงปลูกต้นโกงกางด้วยพลังและความตั้งใจ พร้อมบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง และมีส่วนร่วมตลอดทั้งวัน นับเป็นพลังบวกที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ซัมซุงประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทยให้กลับมาสมบูรณ์
ในโอกาสนี้ มิสเตอร์ ฮยองจุน คิม หัวหน้าส่วนงานวัฒนธรรมองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า “แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่เป็นวันที่มีความหมายมากครับ ทุกคนตั้งใจทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และบรรยากาศก็เป็นกันเองมาก สภาพอากาศในวันนี้ก็เป็นใจมากไม่มีแดดเลย ผมรู้สึกประทับใจกับความร่วมมือของทีมไทยและทีมเกาหลี และอยากให้พนักงานจากเกาหลีได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกในปีหน้า”
ตลอด 13 ครั้งที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไปแล้วกว่า 13,100 ต้น ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และเสริมความแข็งแรงให้ชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 14 นี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เกิดจากพลังจิตอาสาของพนักงานทั้งสองประเทศในการสานต่อพันธกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ซัมซุงประกันชีวิตเชื่อมั่นว่า การดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจะมีส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนของไทยสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป