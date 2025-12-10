“รองนายกฯ สุชาติ” เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ประกาศ Quick Win มอบสมุดประจำตัวให้ชาวชุมพรกว่า 8 พันไร่ ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนควบคู่การอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน
วันนี้ (10 ธ.ค. 2568) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหาร ทส. นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ
ในพิธี นายสุชาติได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย เนื้อที่กว่า 7,640 ไร่ เพื่อให้จังหวัดชุมพรนำไปจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้ชุมชน พร้อมมอบ สมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ตามมติ ครม. 26 พฤศจิกายน 2561 รวม 1,098 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,455 ไร่ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าแซะ เมืองชุมพร และปะทิว เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น
รองนายกฯ สุชาติ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เร่งรัดแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทส. จึงเร่งเดินหน้าแผน Quick Win เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิอยู่อาศัยทำกินอย่างถูกต้อง พร้อมย้ำว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต้องเดินควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ นายสุชาติได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และผลักดันให้ชุมชนอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างสมดุล พร้อมทั้งมอบกล้าไม้ให้ราษฎรนำกลับไปปลูกในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ประชาชนถือครองทำกินทั่วประเทศกว่า 12.5 ล้านไร่ โดยกรมป่าไม้ได้นำมาจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. แล้วกว่า 3.9 ล้านไร่ ขณะที่พื้นที่ที่เหลืออีก 8.6 ล้านไร่ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมติ ครม. ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มกราคม 2569 เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เข้าถึงสาธารณูปโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“การมอบสมุดประจำตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้ชาวบ้านมีหลักประกันในชีวิต ขณะเดียวกันยังเป็นกลไกให้รัฐดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” รองนายกฯสุชาติ กล่าว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าภารกิจ “ดูแลประชาชนควบคู่ดูแลผืนป่า” เพื่อให้ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างมั่นคง เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว.