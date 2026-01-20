กรมเจ้าท่า จัดเวิร์คช็อป เตรียมเป็นสมาชิก OECD ด้านการต่อสร้างเรือ

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ OECD จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ด้านการต่อสร้างเรือ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย โดยมีคณะทำงานด้านการต่อสร้างเรือ (Shipbuilding Committee) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในส่วนการต่อสร้างเรือ ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคารวิสูตรสาคร กรมเจ้าท่า
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานของประเทศไทยในด้านการทบทวนทางเทคนิค (Technical Review) และขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิก OECD รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ OECD และหน่วยงานของไทย เพื่อให้การเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศไทยเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในช่วงการประชุม ผู้แทน OECD ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของคณะกรรมการ OECD ด้านการต่อสร้างเรือ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ผู้แทนสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์และศักยภาพของอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศไทยในปัจจุบัน
การเข้าเป็นสมาชิก OECD จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมต่อสร้างเรือให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่อสร้างเรือของประเทศสมาชิกและติดตามแนวโน้มตลาดต่อสร้างเรือในระดับสากลในปัจจุบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อสร้างเรือของไทย ทั้งนี้ OECD จะประสานงานร่วมกับหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในด้านการต่อสร้างเรือตามขั้นตอนต่อไป