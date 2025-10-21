“เจ้าท่า” จัดงานวันทางทะเลโลก ’68 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล ยกระดับระบบขนส่งทางน้ำ

“เจ้าท่า” จัดงานวันทางทะเลโลก ’68 มุ่งขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานทุกมิติ เปิดโอกาสเท่าเทียม–ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมาย “Net Zero” อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบอนุสัญญา IMOพลิกโฉมระบบขนส่งทางน้ำ
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 68 กรมเจ้าท่า (จท.) จัดงาน วันทางทะเลโลก ประจำปี 2568 (World Maritime Day 2025) ภายใต้แนวคิด “Our Ocean Our Obligation Our Opportunity : มหาสมุทรของเรา พันธกิจของเรา โอกาสของเรา” โดยมี นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายศุภกร ภัทรวิเชียร ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ โดยมี นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ให้การต้อนรับ
นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันมหาสมุทรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยร้อยละ 80 ของการค้าโลกพึ่งพาการขนส่งทางทะเล ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นหัวใจของเศรษฐกิจโลก หัวข้อ “Our Ocean Our Obligation Our Opportunity” จึงสะท้อนพันธกิจร่วมกันของนานาประเทศในการปกป้องมหาสมุทรจากมลพิษ การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อยกระดับความยั่งยืนของภาคการขนส่งทางน้ำ
ด้าน นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานหลักด้านการขนส่งทางน้ำ ยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล การยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภายใต้กรอบอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยเฉพาะ อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) และ ยุทธศาสตร์ IMO 2023 ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Strategy) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “Net Zero” อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังให้ความสำคัญกับ การส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของ IMO ภายใต้แนวคิด Empowering Women in Maritime โดยสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมทางทะเลมากขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงานบนเรือ การบริหารจัดการท่าเรือ การวิจัย เทคโนโลยี และนโยบาย เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางโอกาส และยกระดับศักยภาพแรงงานทางทะเลของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและเวทีเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของมหาสมุทรให้ยั่งยืน
กรมเจ้าท่า ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลและระบบการบริหารจัดการขนส่งทางน้ำของไทยให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง “มหาสมุทรที่ปลอดภัย เท่าเทียม และยั่งยืน” สำหรับทุกคนบนโลก