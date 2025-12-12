“พิพัฒน์” ถกแก้ปัญหาที่ดิน "คมนาคม" ดูข้อกฎหมายด้วยความยุติธรรม

“พิพัฒน์” เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม เร่งตรวจสอบตามกฎหมาย-พูดคุยชุมชน ย้ำต้องบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเป็นหลัก
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 - ที่กระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อพิจารณาข้อพิพาทและปัญหาที่ดินที่ยืดเยื้อมานานซึ่งมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และความมั่นคงของชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมราชรถสโมสร อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์เปิดเผยว่า จากการหารือพบว่ามีหลายกรณีที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยเป็นพื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานด้านคมนาคม เช่น
• พื้นที่สาธารณประโยชน์ของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 ช่วงอุบลราชธานี-มุกดาหาร-นครพนม
• พื้นที่ชุมชนลับแล ตำบลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
• พื้นที่ทางรถไฟชุมชนท่าอยู่ จังหวัดพังงา ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
•กรณีชุมชนในพื้นที่ของกรมเจ้าท่า จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่
ปัญหาดังกล่าวมีทั้งกรณีข้อพิพาททางที่ดิน เอกสารสิทธิ การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ รวมถึงความจำเป็นของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มานานแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชนโดยตรง
นายพิพัฒน์จึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมเจ้าท่า (จท.) เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ”ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พูดคุยกับชุมชน และกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แก้ไขทุกปัญหาที่ดินด้วยหลักความยุติธรรม พร้อมย้ำว่าทุกกระบวนการต้องทำอย่างโปร่งใส และต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ”
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงาน รายงานความคืบหน้าทุกเดือน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลจริง ไม่ปล่อยให้ข้อพิพาทยืดเยื้อยาวนาน