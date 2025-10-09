พิพัฒน์ - มัลลิกา”ปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 7,000 ถุง”คมนาคม สู้ภัยน้ำท่ว”

“พิพัฒน์ - มัลลิกา” นำทีมคมนาคมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 7,000 ถุง สู้ภัยน้ำท่วม พร้อมสั่งเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม
วันนี้ (9 ตุลาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด จัดพิธีปล่อย “คาราวานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ณ ห้องโถงกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ กระทรวงคมนาคมตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานในสังกัด ทั้งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมสรรพกำลังให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจร การปล่อยคาราวานครั้งนี้ มีรถบรรทุกและยานพาหนะจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมบรรทุกถุงยังชีพ 7,000 ถุง พร้อมด้วยน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเบื้องต้น
โดยจะลำเลียงไปยังจุดพักพิงและชุมชนที่ถูกตัดขาดจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและตอนกลาง ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน และกลุ่มจังหวัดในลุ่มน้ำยมและน่าน เช่น อยุธยา อ่างทอง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
“นอกจากการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้ว กระทรวงคมนาคมยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม ทั้งทางถนน ทางน้ำ และทางราง ที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งความช่วยเหลือและให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยภัยคมนาคม ได้รายงานว่า มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบรวม 217 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ ผ่านไม่ได้ จำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็นของกรมทางหลวง 2 แห่ง และกรมทางหลวงชนบท 8 แห่ง” นายพิพัฒน์กล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่งทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจะเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางการเดินทาง สามารถติดต่อหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานได้ที่ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356 กรมทางหลวง (ทล.) โทร.1586 (สอบถามเส้นทางหลวงหลัก) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โทร.1146 (สอบถามเส้นทางชนบท) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โทร 1690 (สอบถามสถานการณ์ทางรถไฟ) และ กรมเจ้าท่า (จท.) โทร. 1199 (สอบถามสถานการณ์การเดินเรือ/ทางน้ำ)