“พิพัฒน์”แจงสภา ประเด็นร้อน “รถไฟฟ้า 20 บาท-แลนด์บริดจ์-เขากระโดง” พร้อมรับฟังทุกข้อมูล

“พิพัฒน์”แจงสภา ชงครม.ทบทวนมติรถไฟฟ้า 20 บาท”แดง-ม่วง” กลับไปใช้มติเดิมสิ้นสุด 30 พ.ย. 68 พร้อมเร่งแพคเกจลดค่าเดินทางรวมรถเมล์ด้วย ส่วน”เขาะกระโดงให้ฟ้องรายแปลงตามกฎหมาย‘แลนด์บริดจ์”เปิดต่างชาติลงทุน พร้อมเชิญผู้รู้ทุกพรรคร่วมให้ความเห็น
รายงานแจ้งว่า วันที่ 30 ก.ย. 2568 ในการการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ วันที่สอง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงประเด็นพิพาทที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ขอยืนยันว่าทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะดำเนินการฟ้องร้องผู้บุกรุกหรือผู้ที่อ้างกรรมสิทธิ์ทั้ง 995 ราย 5,083 ไร่ เป็นรายแปลงจนครบ
ส่วนประเด็นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสายสีม่วงที่กำลังจะสิ้นสุดมาตรการในวันนี้ (30 ก.ย. 2568) นั้น นายพิพัฒน์กล่าวว่า จะเสนอหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เพื่อทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2568 ที่ให้มาตรการนี้สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2568 นี้ เพื่อกลับไปใช้มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2567 ที่จะทำให้รถไฟฟ้า สายสีแดงและสีม่วง เก็บค่าโดยสาร 20 บาทได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2568
โดยเหตุผลสำคัญที่ขอทบทวนมติครม. วันที่ 8 ก.ค. 2568 เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งสองสาย ยังสามารถใช้ค่าโดเยสาร 20 บาทในช่วง 2 เดือนนี้ไปก่อน เพราะกระทรวงคมนาคมจะมีการหารือมาตรการลดค่าเดินทาง ว่าจะมีวิธีการอย่างไรต่อไป เพื่อมองในภาพรวมด้วยว่า จะให้ใช้สายสีแดง สายสีม่วงแล้วสัมปทานรถไฟฟ้า ของบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) และบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) มาใช้ร่วมด้วยได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะหารือกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาว่า ภาครัฐจะต้องรับผิดชอบด้านไหนบ้าง แต่แน่นอนว่า ภาครัฐจะย้อนกลับไปชดเชยคงไม่เหมาะ เพราะเราก็ไม่อยากเพิ่มภาระหนี้ รวมถึงก็ต้องเคารพสัญญาสัมปทานเดิมของเอกชน และยึดถือประชาชนเป็นสำคัญ มั่นใจว่า 4 เดือนนนี้ก่อนที่จะยุบสภา หากสามารถทำได้ทันก็ทำ หากดำเนินการไม่ทันก็ต้องทำให้เป็นสารตั้งต้นไว้ได้
นายพิพัฒน์กล่าวว่า เรื่องลดค่าเดินทาง จะต้องนำรถโดยสารประจำทางเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วย เพราะตอนนี้ มีรถเมล์ร้อน เก็บค่าโดยสาร 8 บาท แต่เมื่อมีนโยบายยกเลิกรถร้อน ผู้โดยสารที่ใช้บริการประจำจะทำอย่างไร ตนก็จะศึกษาเช่นกันและขอความกรุณาสมาชิกพรรคการเมืองหลายๆพรรค ช่วยส่งผู้รู้ หรือเชี่ยวชาญมาหารือกัน เป็นอีกเรื่องที่ขอชี้แจงว่า กระทรวงคมนาคมไม่ใช่ของตน ตอนนี้ผมอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ แต่ในอนาคตก็จะมีคนอื่นมาเป็นบ้าง ทุกอย่างเป็นภาพรวมของคนกทม.และปริมณฑล แต่สำคัญ เรากำลังจะสร้างมาตรฐานให้ประเทศไทยดังนั้นก็ต้องหารือทุกคน
นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่า ไม่ใช่ว่าพรรคภูมิใจไทยจะเอาให้ได้ แต่ส่วนนี้หากมีการศึกษาใหม่ว่า มีผลดีผลเสียกับประเทศอย่างไรบ้าง จากการศึกษามา หากมีโครงการจะลดเวลาเดินทางลงได้ 4-5 วัน ซึ่งขณะนี้ช่องแคบมะละกา มีความแออัดมาก และเรือที่ผ่านช่องแคบต้องไปแวะที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ อีกประเด็นที่สำคัญ ที่มีการกล่าวหาว่า จะกระทบสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ส่วนตัวก็คำนึงถึงอย่างมาก เพราะทะเลอันดามันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีเกาะสวยงาม น้ำทะเลใส ดังนั้น ในส่วนนี้จะพยายามดูแลให้ดีที่สุด
“โครงการแลนด์บริดจ์ ท่าเรือ 2 ฝั่งและมีระบบเชื่อมท่าเรืออีก 90 กม. รัฐบาลจะไม่ลงทุนเองแต่จะเชิญนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน รวมถึงบริหารท่าเรือ เพราะความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าไทย สามารถเชื่อมการขนส่งฝั่งอ่าวไทย ซึ่งจะติดต่อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนฝั่งอันดามันก็จะติดกับมหาสมุทรอินเดียลามไปถึงเอเชียกลางหรือภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่นกัน ตนจะให้การศึกษาอย่างดีที่สุด