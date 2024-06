คลี่ปม “สันเขื่อนกันคลื่น” สะเทือนฮุบ “เกาะกูด”? เร่งคลายปม OCA ไทย-กัมพูชา ยิ่งช้า ยิ่งเสียโอกาส

ประเด็นเรื่องนั้น เป็นเรื่องที่เกิดมาก่อนหน้านี้ยาวนานตั้งแต่ปี 2541 หรือกว่า 30 ปีมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมีการรื้อฟื้นกันเรื่องการปักปันเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเขตแดนทางบก ดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 ส่วนเขตแดนทางทะเล ดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544เหตุที่เป็นเรื่องขึ้นมา ด้วยว่าการปักปันเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้น ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้เป็นที่ชัดเจน มีเพียงแค่ MOU ปี 2544 ที่เป็นหมุดหมายว่าจะมีการเจรจากันเท่านั้น และที่ผ่านมา การเจรจายังเป็นเพียงแค่เริ่มต้น ยังไม่ไปไหนมาไหน มีเพียงการตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดเล็ก เพื่อเจรจากันสองเรื่องหลักสำคัญ คือ เรื่องเขตแดนทางทะเล กับเรื่องการพัฒนาแหล่งพลังงาน ดังนั้น เมื่อการปักปันเขตแดนทางทะเลยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่กัมพูชากลับไปลงมือดยอ้างว่าเพื่อป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะริมตลิ่ง จึงกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างไรก็ดี ทางการไทย ทั้งกองทัพเรือ และกระทรวงการต่างประเทศ หาได้เพิกเฉยต่อกรณีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เรื่องนี้โฆษกกองทัพเรือ ไขความว่า กรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ฝ่ายกัมพูชาสร้างเขื่อนกันคลื่น ซึ่งอาจส่งผลให้กัมพูชาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับอาณาเขตทางทะเลของไทย นั้น การสร้างเขื่อนกันคลื่นของฝ่ายกัมพูชา ได้เริ่มก่อสร้างจากพื้นที่ฝั่งด้านกัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2541 โดยหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ ตรวจพบและรายงานขึ้นมา กองทัพเรือ จึงให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตรวจสอบ พบว่า มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นจริง จึงได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ ทราบหลังจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นบันทึกช่วยจำ และทำหนังสือประท้วงฝ่ายกัมพูชา พร้อมกับขอให้รื้อถอนเขื่อนกันคลื่นดังกล่าวออกไป โดยมีหนังสืออย่างเป็นทางการออกไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 ครั้งที่สอง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 และครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือทักท้วงกรณีดังกล่าวไป ทางกัมพูชาได้หยุดการก่อสร้าง และไม่มีการสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใดขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กลับเล่นบทโดยยอมรับว่าในส่วนกองทัพยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน พร้อมกับโยนกระทรวงการต่างประเทศว่า เป็นผู้ที่จะเข้าไปดูแลและพิจารณาหรือมีเป้าหมายในเรื่องนี้อย่างไร กองทัพจะเป็นฝ่ายฝ่ายปฏิบัติ เรื่องนี้เป็นสถานการณ์ชายแดนระหว่างประเทศ กองทัพยังไม่ต้องไปออกหน้า ขอให้รอฟังผลที่กระทรวงการต่างประเทศ จะพูดคุยกับทางกัมพูชาอย่างไรก็ดี ถึงแม้กัมพูชา จะหยุดก่อสร้างสันเขื่อนกันคลื่นไปแล้ว แต่จนบัดนี้ ยังไม่มีการรื้อถอนแต่ประการใด กลายเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกับทางฝ่ายกัมพูชา ในการเตรียมไปเยือนกัมพูชาในเร็ววันนี้เมื่อถามว่า จะใช้ความสัมพันธ์อันดีรื้อสันเขื่อนหรือไม่ มาริษ ตอบว่าประเด็นที่ว่าต้องมีอะไรไปแลกเปลี่ยน กลายเป็นเรื่องที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แสดงความแปลกประหลาดใจในทำนอง ทำไมต้องมีของแลกเปลี่ยน?ธีระชัย แปลเจตนาของกัมพูชาในการสร้างสันเขื่อน ว่ากัมพูชาทำเพื่อให้มีผลต่อเขตแดน ย่อมไม่ถูกต้องตามหลักกติกาสากล และไทยย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้กัมพูชารื้อสันเขื่อน โดยไม่ต้องเสนออะไรเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายในสภาฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรียกร้องให้รัฐบาลทำหนังสือประท้วงกัมพูชา กรณีสร้างสันเขื่อนยื่นตั้งฉากลงไปในทะเลอ่าวไทยใกล้หลักเขตที่ 73 ติดกับบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เนื่องจากกฎหมายทะเลของสหประชาชาติ ปี 1982 (UNCLOS 1982) ข้อ 11 ระบุว่านั่นหมายถึงว่า การมีสันเขื่อนยื่นตั้งฉากลงไปในทะเลดังกล่าว จะทำให้องศาของเส้นแบ่งอาณาเขตเปลี่ยนไป ทำให้กัมพูชาสามารถอ้างเขตแดนทางทะเลได้กว้างขึ้นสำหรับการเตรียมเจรจาเขตทับซ้อนทางทะลไทย-กัมพูชา หรือ OCA มีเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนใหม่ ต้องคลี่คลายปมก่อนเดินหน้าสานต่อตามนโยบายที่ผู้นำทั้งสองชาติเคยปรึกษาหารือกันเอาไว้ ตั้งแต่คราวพบปะกันเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567ปมร้อนล่าสุด อยู่ตรงปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบันทึกความเข้าใจ ปี 2544 (MOU 2544) ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกันในทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนั้น ยกขึ้นมาเป็นประเด็นร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า บันทึกความเข้าใจนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากมีบทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรืออำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดน ที่รัฐธรรมนูญทั้งในอดีตและปัจจุบันกำหนดว่าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนเมื่อกระทรวงการต่างประเทศ และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นผู้ถูกร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้องพิจารณาและนำเสนอทางออกต่อคณะรัฐมนตรีว่า จะต้องดำเนินการอย่างไร จะขอให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลถอนคำร้องนั้นออกไปเสีย หรือปล่อยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการต่อไปจนจบกระบวนการ หรือจะนำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไปผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อให้มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ดี การที่จะเอา MOU 2544 เข้าไปผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในตอนนี้ อาจไม่ใช่ทางเลือก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า MOU ไม่ได้มีบทบังคับอะไร หรือเป็นสนธิสัญญา และปัจจุบันเรายังไม่ได้ตกลงอะไรกันเลย และยืนยันอีกครั้งว่า MOU 2544 ไม่ได้ส่งผลต่อเขตแดนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานอกเหนือจากประเด็นเรื่อง MOU 2544 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ที่ถูกมัดปมเข้ามาเพิ่มแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังมีการบ้านที่ต้องทำต่อจากนโยบายที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา ที่ว่าให้กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบการดำเนินการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล และการร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันนั่นหมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้องพิจารณาว่าโครงสร้างของคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) หรือ JTC ตามที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เตรียมการเอาไว้นั้น ครอบคลุมเพียงพอต่อการผลักดันการเจรจาหรือไม่ ซึ่งองค์ประกอบเดิมที่ทำเอาไว้นั้น คณะกรรมการร่วมทางด้านเทคนิค จะมีทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาณาเขตทางทะเล ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน และการจัดทำระบอบพัฒนาร่วมทั้งนี้ ที่ผ่านมาเคยมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นคณะทำงานอีกอย่างน้อยสองชุด คือนำโดยเพื่อพิจารณาและเจรจาเรื่องการแบ่งเขตทะเลอาณาเขต ไหล่ทวีป และเขตเศรษฐกิจจำเพาะในพื้นที่ ซึ่งบันทึกความเข้าใจกำหนดว่าจะต้องแบ่งกัน (กับกัมพูชา)ส่วนนำโดยเพื่อรับผิดชอบในเรื่องการจัดทำระบอบพัฒนาร่วม การแบ่งปันผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกับกัมพูชาสำหรับเรื่องการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อผลักดันเรื่อง OCA นั้น มาริษ ให้สัมภาษณ์ว่า ภายหลังจาก ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาเยือนไทย ยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อผลักดันเรื่องนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องพิจารณาให้ชัดเจน เรื่องผลประโยชน์อยู่ตรงไหนสิ่งที่ มาริษ กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ คือ หารือเป็นการภายในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเคลียร์ทุกประเด็น และกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งใจจะให้ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนอย่างไรก็ดี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จการหารือภาคเอกชนญี่ปุ่น 5 บริษัท ในโอกาสเยือนญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า บริษัท Mitsui & Co., Ltd. มีการสอบถามเรื่องการเจาะหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จึงได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ OCA ว่า ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคฯ ขึ้นมาสานต่อความร่วมมือขณะที่การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่จากการเจรจาเขตทางทะเลทับซ้อนไทย-กัมพูชา เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ เป็นไปอย่างเชื่องช้า ราคาพลังงานในตลาดโลกกลับพุ่งทะยานไม่หยุด ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนคนไทยที่ต้องแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และล่าสุด กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการอุดหนุน ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นเป็น 32.44/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2567ทั้งนี้ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส (OPEC+) มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน ขณะที่เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่า โอเปกพลัส จะยังคงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน 2.2 ล้านบาร์เรล/วัน โดยสมัครใจนักวิเคราะห์จาก UBS คาดการณ์ว่า โอเปกพลัสอาจจะขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตในระดับปัจจุบันต่อไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน ขณะที่นักวิเคราะห์จากบริษัท Ritterbusch and Associates ประเมินว่า ตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง รวมทั้งการคาดการณ์ ว่าที่ประชุมโอเปกพลัสอาจจะลงมติขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน ขณะที่ตลาดคาดว่าอุปสงค์น้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการขับขี่รถยนต์ของสหรัฐฯ หลังวันหยุด Memorial Day หรือวันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ราคาสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ปรับตัวขึ้น ปิดที่ระดับ 79.83 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.11 ดอลลาร์ฯ หรือ +2.71% โดยได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ว่าโอเปกพลัส จะยังคงนโยบายปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันต่อไปที่ระดับ 2.2 ล้านบาร์เรล/วัน หรืออาจขยายระยะเวลาในนโยบายดังกล่าวออกไป ลดทอนอุปทานส่วนเกิน หนุนทิศทางราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นได้อีกทั้งยังคงมุมมองความหวังอุปสงค์น้ำมันในจีนที่มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป หนุนทิศทางราคาน้ำมัน และหุ้นในกลุ่มพลังงานฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นฝ่ายวิจัยฯ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ราคาน้ำมันดิบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ (BRENT) และสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ยังปรับตัวขึ้นต่ออีกจากการเข้าสู่ฤดูการขับขี่รถยนต์ของสหรัฐฯ และอิสราเอลรุกคืบเข้าสู่ใจกลางเมืองราฟาห์ ทำให้กำลังการผลิตหายไป ขณะที่ช่วงที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหรัฐฯ ทำให้ความคาดหวังว่าอุปสงค์น้ำมันดิบจะทยอยมากขึ้นตามลำดับ ขณะที่โอเปกพลัสยืนยันจะปรับลดกำลังการผลิตต่อฝ่ายวิจัย คาดทิศทางราคาน้ำมันจะยังทรงตัวได้ในระดับสูงต่อเนื่องจากเหตุผลข้างต้น และคงสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบระยะยาวตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปอยู่ที่ 80 เหรียญฯ/บาร์เรล (ใกล้เคียงกับระดับปัจจุบัน) ขณะที่หากพิจารณาในเชิงราคา จะเห็นได้ว่า 3 วันทำการที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 4.3%