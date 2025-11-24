เข้าทาง?"กรมเจ้าท่า" มอบอำนาจข้ามกระทรวง "อธิบดีกรมชลฯ" สวมบท "เจ้าท่า" ดูแล ขุดลอกแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ

ประเดิมแก้ปัญหาลำน้ำ ! "กรมเจ้าท่า" มอบหมายหน้าที่ข้ามหน่วยงาน ในระดับกระทรวง ให้ "อธิบดีชลประทาน" สวมบทเป็น "เจ้าท่า" ในการดูแล ขุดลอกแม่น้ำลำคลอง ทั่วประเทศ มีอำนาจ ประสานโครงการ ที่ "สนง.ชลประทาน 1-17" ในพื้นที่
วันนี้ (24 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า หน่วยงานในกำกับกระทรวงคานาคม ลงนามในคําสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 2 /2568
เรื่อง มอบหมาย "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและบูรณาการในการดูแลรักษาแม่น้ำและลําคลอง ตามมาตรา 120 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่าง กรมเจ้าท่า และกรมชลประทาน
อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ "เจ้าท่า” ตามมาตรา 3 ประกอบกับมาตรา 120 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้ ข้าราชการกรมชลประทานเป็น "เจ้าท่า" ภายในขอบเขต ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มอบหมายให้ อธิบดีกรมชลประทาน (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น “เจ้าท่า” ตามมาตรา 120 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้มีอํานาจ เฉพาะในการดูแล รักษา และขุดลอกแม่น้ําและลําคลอง ทั่วประเทศ
ข้อ 2 มอบหมายให้ ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 - 17 เป็น “เจ้าท่า” ตาม 120 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
"โดยให้มีอํานาจเฉพาะในการดูแล รักษา และขุดลอกแม่น้ำและลําคลอง ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ"
ข้อ 3 เมื่อกรมชลประทาน ได้ดําเนินการโครงการ ตามคําสั่งนี้แล้ว ให้แจ้งกรมเจ้าท่าทราบด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568.