ครม.รับทราบภาวะศก.อุตสาหกรรม ก.ย. 68 MPI ขยายตัว 1.0% ยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์หนุนการผลิต

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก.ย. 2568 MPI ขยายตัว 1.0% ยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์หนุนการผลิต
วันที่ (23 ธันวาคม 2568) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกันยายน 2568 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เสนอ
โดยภาพรวม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 2568 อยู่ที่ระดับ 94.56 ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมจากความต้องการในประเทศและตลาดส่งออกบางกลุ่ม
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสำคัญที่ช่วยหนุนการขยายตัว ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 5.6 จากความต้องการรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงแรงสนับสนุนจากกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายไตรมาส
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 3.6 ตามความต้องการใช้น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ ส่วน ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (PCBA)
ขณะเดียวกัน ยังมีอุตสาหกรรมบางสาขาที่ชะลอตัว ได้แก่เครื่องปรับอากาศ หดตัวร้อยละ 23.0 จากกำลังซื้อในประเทศที่ลดลงและการแข่งขันจากสินค้านำเข้า กาแฟ ชา และสมุนไพรผงสำเร็จรูป หดตัวร้อยละ 85.2 จากการหยุดการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่และการนำเข้าสินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์คอนกรีต หดตัวร้อยละ 8.0 สอดคล้องกับการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และงานก่อสร้าง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า รายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และจะช่วยสนับสนุนการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไป