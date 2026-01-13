กกต.จับมือ 8 หน่วยงานเร่งขับเคลื่อนสร้างพลเมือง หวังช่วยให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ส่งเสริมประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ
วันนี้(13ม.ค.)นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองรุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการกกต.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าวว่า สำนักงานกกต.ฯ มีหน้าที่และอำนาจในการ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กร เอกชน ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องบูรณา การความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ บรรลุเป้าหมายของสำนักงานฯภายใต้วิสัยทัศน์
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางบูรณาการสร้าง พลเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงเป้าหมาย และแสวงหาแนวทางเพื่อนำ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี พ.ศ. 2569 ไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานภาคี เครือข่าย 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
"สำนักงานกกต.มีการทำ MOU.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วย ขับเคลื่อนให้ความรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้ง ซึ่งก็จะมีการมอบหมายภารกิจให้ไปรณรงค์ในพื้นที่ระดับตำบล เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น"
ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า อำนาจหน้าที่ของกกต.ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างสำนักงานกกต.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานกกต.การจัดกิจกรรมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมามาแลกเปลี่ยนความคิดทักษะในการทำงานซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน