กกต.เปิดแคมเปญ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ชวนเยาวชนรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.-ออกเสียงประชามติ

กกต.ติวเข้มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยดึงเยาวชนมีร่วมรณรงค์เลือกตั้งสส.-ออกเสียงประชามติ หวังให้ ปชช.ใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ
วันนี้(12ม.ค.)นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯดังกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดินแดนและสำนักงานกกต.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยมีส่วนร่วมในการรณรงค์เผยแพร่กิจกรรมในสถานศึกษา ขยายสู่ครอบครัวและชุมชนกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมและใช้สิทธิ์ออกเสียงอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวก ณ.สถานที่เลือกตั้ง ซึ่งครั้งนี้กำหนดวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น การประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและผู้บริหารสำนักงานกกต.รวมจำนวน 500 คน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า หน้าที่ของกกต. ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกกต.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานฯ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานกกต.ประจำปี 2569 นำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหวังว่าการประชุมชี้แจ้งครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะได้นำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มาแลกเปลี่ยนแนวคิดทักษะในการทำงานซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นไปแนวทางเดียวกันในการขับเคลื่อน 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยสำหรับการออกเสียงประชารัฐติที่กำหนดวันออกเสียงในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสสซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ 69