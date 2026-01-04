กกต.แจ้งเตือน 5 ม.ค.วันสุดท้านลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ออกเสียงประชามตินอกเขต-นอกราชอาณาจักร

กกต.เตือนพรุ่งนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้าและการออกเสียงประชามตินอกเขต ไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์วันที่ 8 ก.พ.รีบลงทะเบียนด่วน
วันนี้ ( 4 ม.ค.) สำนักงาน กกต. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ในวันที่ 8 ก.พ. ให้ยื่นลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) ในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร ภายในวันพรุ่งนี้ ( 5 ม.ค.) เพื่อไปใช้สิทธิ์ ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์
โดยสามารถยื่นนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือเอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับมอบหมาย ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ และ ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะนอกเขต – นอกราชอาณาจักร) ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียน ดังนี้
1. การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส. (ล่วงหน้า) ในเขต / นอกเขต / นอกราชอาณาจักร ยื่นคำขอลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มกราคม 2569
สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้
• ยื่นนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น หรือเอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 ก่อนเวลา 16.30 น.
• ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
• ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะนอกเขต – นอกราชอาณาจักร) ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ (ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
หมายเหตุ การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนเลือกเขตอื่นในจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง หรือเขตอื่นที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้ (ห้ามเลือกเขตที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้ง)
2. การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง / นอกราชอาณาจักร / ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ยื่นคำขอลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569
สำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิออกเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน่วยออกเสียงที่มีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สถานที่ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ดังนี้
• ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น หรือ เอกอัครราชทูต / ผู้ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 ก่อนเวลา 16.30 น.
• ยื่นทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
• ยื่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะปิดอัตโนมัติ (ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
การลงทะเบียนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการ / ทุพพลภาพ / ผู้สูงอายุ ยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย เฉพาะจังหวัดที่กำหนดให้มีที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 ก่อนเวลา 16.30 น.
หมายเหตุ การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต ต้องเลือกลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง เช่น
กรณีที่ 1. นาย ก เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงจังหวัดสมุทรสาคร จึงลงทะเบียนขอให้สิทธิออกเสียงที่กรุงเทพมหานครได้ (ลงทะเบียนสำเร็จ)
กรณีที่ 2. นาย ก เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงจังหวัดสมุทรสาคร จึงลงทะเบียนขอให้สิทธิออกเสียงที่จังหวัดสมุทรสาคร (ลงทะเบียนไม่ได้)
3. ช่องทางการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ หรือการยกเลิก / เปลี่ยนแปลง ทางอินเตอร์เน็ต ดังนี้
3.1 นอกเขต
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
3.2 นอกราชอาณาจักร
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/
3.3 Application Smart Vote
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444