กกต.ขอสื่อวิทยุ โทรทัศน์ จัดสรรเวลาออกอากาศให้ 52 พรรคหาเสียง ดีเบต-รณรงค์ประชามติเท่าเทียม

กกต.ขอความร่วมมือผู้บริหารสื่อวิทยุ โทรทัศน์ จัดสรรเวลาออกอากาศให้ 52 พรรคหาเสียง ตั้งแต่ ตี 5 ถึง ตี 1 เริ่ม 26 มกราคมนี้ พร้อมขอจัดสรรเวลาดีเบต รณรงค์ออกเสียงประชามติ อย่างเหมาะสม และเท่าเทียม
วันนี้ (6 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.เป็นประธานหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี หน่วยงานราชการ กองทัพ สื่อมวลชนทุกสำนัก เข้าร่วมหารือ
โดยที่ประชุมมีการพิจารณาจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์จัดสรรเวลาออกอากาศให้กับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 10 วัน วันละ 60 นาที แบ่งออกเป็นออกอากาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 5 วัน ไม่เกิน 60 นาที
และการประกาศนโยบายบริหารประเทศ 5 วัน ไม่เกิน 60 นาที สามารถออกอากาศได้ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา ตี 5 ถึงเวลา ตี 1 โดยโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2569
ส่วนการประชันนโยบายออกอากาศได้ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ การจัดสรรเวลาของสถานีไม่จำเป็นต้องออกอากาศในเวลาเดียวกัน แต่ให้อยู่ในห้วงเวลา ตี 5 ถึง ตี 1 น. ถ้ามีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถออกอากาศโฆษณาหาเสียงได้สถานีจะต้องมีแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาไปยังเลขาธิการ กกต.โดยเร็ว
ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบคณะ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12 กำหนดให้เพื่อประโยชน์ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง หรือสถานีอาจเชิญพรรคการเมืองไปออกรายการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์หรืออภิปรายเชิงนโยบายหรือจัดรายการให้กับพรรคการเมืองตอบข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นก็ได้โดยให้สถานีพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณโดยต้องพิจารณาให้พรรคการเมืองมีโอกาสเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดข้อห้ามรูปแบบออกอากาศตามมาตรฐานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยห้ามพรรคการเมืองจัดทำโลโก้พรรคที่มุมจอโทรทัศน์ทั้ง 4 มุม และ กกต.จะจัดส่งการเผยแพร่การเลือกตั้งสำหรับอากาศของพรรคการเมืองให้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านทาง Google Drive หรือ ทางกลุ่มไลน์ และให้ดำเนินการกำหนดเวลาออกอากาศแล้วแจ้งยืนยันเวลาออกอากาศมาให้กับ กกต.รับทราบภายในวันที่ 9 มกราคมนี้
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการ กกต. ยังเปิดเผยว่า ทาง กกต. จะจัดเวทีประชันนโยบาย หรือ จัดเวทีดีเบต เพื่อนำไปเผยแพร่ ยังสถานีวิทยุ และ โทรทัศน์ ส่วนเวทีการแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติ กกต.ขอความร่วมมือ จัดเวทีแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้กลับฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มาแสดงวิสัยทัศน์ ควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้ โดยจัดสรรเวลาที่เหมาะสม เท่าเทียม
ซึ่งการออกเสียงประชามติ สำนักงาน กกต. จังหวัด มีแผนที่จะจัดเวทีดีเบต โดยให้วางกรอบผู้ที่จะพูดคุย ทั้งฝ่ายเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยเวทีดังกล่าว กกต. พร้อมให้คำแนะนำในการเชิญผู้มีแสดงวิสัยทัศน์ โดยหากจัดเวทีดีเบตออกเสียงประชามติ สามารถแจ้ง กกต.จังหวัดได้เลย
ส่วนการเผยแพร่ทางออนไลน์ ของแต่ละพรรคนั้น ให้แต่ละสถานี ไปพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถเผยแพร่ได้ แต่ต้องมีความเสมอภาค เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม