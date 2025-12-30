ครม.อนุมัติแนวทางปฏิบัติเลือกตั้งและประชามติ ในวันเดียวกัน ย้ำเป็นกลาง จัดรถรับส่งชายแดนเขมร

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติอนุมัติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปและแนวทางปฏิบัติในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ย้ำเป็นกลาง จัดรถรับส่งพื้นที่ชายแดนเขมร
วันนี้ (30 ธันวาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปและแนวทางปฏิบัติในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) เสนอ โดยขอให้กระทรวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. ในการดำเนินการดังกล่าว เพิ่มเติมจาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 68 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และเรื่องการออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งเพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งการดำเนินการกรณีมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปโดยให้ กระทรวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินงาน ดังกล่าว เพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดสำหรับการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
2. ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นหน่วยออกเสียง
3. ขอความร่วมมือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการช่วยตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งว่ามีความพร้อมสำหรับให้บริการคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือไม่โดยเฉพาะครั้งนี้ที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
4. ให้การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เป็นการทั่วไป จากรัฐบาลและสำนักงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินการต่าง ๆ
5. กรณีสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ให้หน่วยงานของรัฐ จัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งและนำกลับไปจากที่เลือกตั้ง
6. กรณีสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ให้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งลงวันที่ 15 ธันวาคม 2568