เลขา กกต.ปลุกใจ จนท.ลุยเลือกตั้งใหญ่ รับมือสู้รบชายแดน มั่นใจงานออกมาดี

เลขา กกต.ส่งกำลังใจถึง จนท.จัดเลือกตั้ง งานสำคัญของบ้านเมือง มั่นใจงานจะออกมาดี รับมีความท้าทายด้วยมี สถานการณ์สู่รบ 7 จว.แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บอกปีใหม่ปีนี้อาจแตกต่างจากทุกปี มองเป็นการมอบของขวัญให้กับคนไทย พร้อมขอโทษไม่สามารถจัดคนรองรับงานได้อย่างพอเพียง
วันนี้ (19 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงาน กกต.ว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ส่งข้อความในกลุ่มไลน์ สำนักงาน กกต. ระบุว่า พี่น้อง กกต.ครับ บ้านเราอยู่ในโหมดต้องรับผิดชอบงาน ของบ้านเมือง อย่างน้อย 3 งานใหญ่ คือ เลือก อบต. เลือก สส. และการออกเสียงประชามติ (ไม่นับการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างที่มีอยู่เป็นประจำ) เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีแบบนี้ ที่งานทั้ง 3 งาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศพร้อมกัน บางจังหวัดก็มีงานลักษณะพิเศษเพิ่มเติม อาทิ พื้นที่ ที่มีสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดน 7 จังหวัด หรือจังหวัด ปราจีนบุรี ที่มีการจัดการเลือกตั้ง นายก อบจ.แทนตำแหน่งที่ว่างพร้อมกัน รวมเป็น 4 งาน ด้วยกำลังคนที่มีจังหวัดละ 20 คน เราเหนื่อยมากขึ้นอย่างแน่นอน แต่มันเป็นหน้าที่ และเป็นความท้าทายที่ “เรา” อยู่ตรงนี้พอดี
“ผมมั่นใจในพี่น้องเราทุกคน ว่าจะทำทุกงานออกมาดี เป็นที่ยอมรับตามความคาดหวังของสังคม ผมขอส่งกำลังใจ มาถึงพี่น้องเราทุกคนในยามที่ต้องทำงานสำคัญของบ้านเมืองให้ออกมาดีและเป็นที่ยอมรับ และผมขอโทษที่ไม่สามารถจัดหาคนให้พี่น้องเราให้พอเพียง ตามกรอบในเวลาอันสำคัญแบบนี้ ทำให้ลำบากมากขึ้นเป็นเท่าทวีขึ้นไปอีก แต่ไม่ว่ามันจะออกมาอย่างไรก็ขอให้เราภูมิใจที่ได้มาทำในหน้าตรงนี้”
นายแสวง ระบุต่อว่า ปีใหม่ปีนี้สำหรับเรา มันคงต่างออกไป แต่เราสามารถมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย จากงานของเราที่กำลังทำอยู่ได้ เลขาธิการ กกต.