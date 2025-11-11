กมธ.ไอซีที ระดมความเห็น “20 ปีที่รอคอย” ร่วมเปลี่ยนผ่านวิทยุท้องถิ่น สู่ใบอนุญาตถาวร กสทช.นัดประมูล 12-14 พ.ย.

กมธ.ไอซีที วุฒิสภา ระดมความเห็น “20 ปีที่รอคอย” ร่วมเปลี่ยนผ่านจากวิทยุท้องถิ่น “สถานะทดลอง” สู่ใบอนุญาตถาวร มุ่งสร้างความมั่นคงด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือสื่อไทย ด้าน กสทช.นัดประมูลคลื่นวิทยุท้องถิ่น 12-14 พ.ย.68
วันที่ (11 พฤศจิกายน 2568) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จัดสัมมนาเรื่อง “20 ปี ที่รอดอย...การเปลี่ยนผ่านวิทยุท้องถิ่นสู่ระบบใบอนุญาต” ณ ห้องประชุม 402-403 อาคารรัฐสภา โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุระดับท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมสัมมนาอย่างคึกคัก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและบทเรียนจากการพัฒนากิจการวิทยุท้องถิ่นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบใบอนุญาตในยุคดิจิทัล เพื่อให้กิจการวิทยุยังคงเป็นสื่อที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป
นายชิบ จิตนิยม โฆษกคณะกรรมาธิการไอซีที กล่าวรายงานว่า การสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านของสถานีวิทยุท้องถิ่นสู่ระบบใบอนุญาตได้ดำเนินมายาวนานกว่า 20 ปี นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 กำหนดให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติ แต่การดำเนินการกลับล่าช้า เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแล ส่งผลให้สถานีวิทยุจำนวนมากยังอยู่ในสถานะ “ผู้ทดลองออกอากาศ” ภายใต้การอนุญาตชั่วคราวของ กสทช. อีกทั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นจำนวนมากยังประสบปัญหาขาดความชัดเจนทางกฎหมาย การรบกวนคลื่น ความไม่เป็นระบบทางเทคนิค และข้อจำกัดในการพัฒนาเนื้อหา ซึ่งสะท้อนภาวะ “รอยต่อ” ของการเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องเร่งเข้าสู่ระบบใบอนุญาตถาวรเพื่อสร้างความมั่นคงทั้งในด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ และความน่าเชื่อถือของสื่อ
นายชิบ กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านวิทยุท้องถิ่นสู่ระบบใบอนุญาต คือการคืนความชอบธรรมให้กับผู้ประกอบการ และสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการสื่อสารที่เท่าเทียม โปร่งใส และยั่งยืน การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางกำหนดทิศทางอนาคตของกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย โดยข้อเสนอที่ได้จะนำไปประกอบการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อจัดทำนโยบายที่ชัดเจนต่อไป ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการปฏิรูปสื่อท้องถิ่นไทย เพื่อยกระดับระบบกำกับดูแลกิจการวิทยุให้มีมาตรฐานและตอบสนองต่อประโยชน์ของประชาชนในยุคดิจิทัล
ด้านนายสุทนต์ กล้าการขาย รองประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กล่าวเปิดการสัมมนาว่า ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา วิทยุท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชน แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานะ “ทดลองออกอากาศ” ภายใต้ระบบใบอนุญาตชั่วคราว ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางกฎหมายและการกำกับดูแล ในขณะที่สื่อยุคดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายสุทนต์ กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้เปิดเวทีให้ ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใบอนุญาตอย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่เพียงเกี่ยวกับการจัดระเบียบคลื่นความถี่และออกใบอนุญาตเท่านั้น แต่ยังมุ่งยกระดับคุณภาพและความรับผิดชอบของสื่อวิทยุท้องถิ่น ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นเครื่องมือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การเรียนรู้ และประชาธิปไตยระดับฐานราก
“คณะกรรมาธิการฯจะรวบรวมข้อเสนอจากทุกฝ่าย เพื่อนำไปจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมและกำกับดูแลที่ ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมสร้างเวทีให้วิทยุท้องถิ่นเป็น พลังของประชาชน การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของวงการสื่อไทย ที่มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้วิทยุท้องถิ่นไทยเข้าสู่ระบบใบอนุญาตที่ถูกต้อง โปร่งใส และยั่งยืน” ประธานอนุฯไอซีทีกล่าวย้ำ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กำหนดจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่วิทยุ FM ประเภทธุรกิจระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2568 โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e‑Auction)