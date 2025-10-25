'กสทช.' เคาะประมูลคลื่น FM ท้องถิ่น 12-14 พ.ย.68

'กสทช.' มีมติกำหนดวันประมูลคลื่น FM ธุรกิจระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 12-14 พ.ย. 68 เปิดทางสถานีวิทยุเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เตรียมเปลี่ยนผ่านก่อนหมดอายุสิทธิออกอากาศตามบทเฉพาะกาลในวันที่ 31 ธ.ค.68
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 31/2568 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68 มีมติเห็นชอบกำหนดวันประมูลคลื่นความถี่วิทยุ FM สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ระดับท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.68 เพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใบอนุญาตให้สามารถออกอากาศต่อได้หลังวันที่ 31 ธ.ค.68
พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการกระจายเสียง เปิดเผยว่า การประมูลที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้การอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุประเภทธุรกิจต้องใช้วิธีประมูล ซึ่ง กสทช. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ประเภทธุรกิจ ระดับท้องถิ่น ในปี 2568 จำนวน 2,507 คลื่นความถี่แล้ว จากนั้นมีผู้ประสงค์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามประกาศเชิญชวนฯ และมีการพิจารณาจนได้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้าร่วมประมูลให้ทราบแล้วเมื่อ 31 ก.ค.68 จำนวน 2,237 นิติบุคคล จาก 1,993 คลื่นความถี่ ที่จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการประมูล โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1.สำนักงาน กสทช.ชี้แจงและสาธิตการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.68
2.จัดการประมูลคลื่นความถี่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.68 และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบหลังการประมูลสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ 14 พ.ย.68
3.กสทช.รับรองผลการประมูลและรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันพุธที่ 26 พ.ย.68
ทั้งนี้รายละเอียดในการชี้แจงและการสาธิตการประมูล สำนักงาน กสทช. จะแจ้งกำหนดการและรอบระยะเวลาในการชี้แจงต่อไป โดยในเบื้องต้นจะแบ่งการชี้แจงและประมูลเป็นรอบเฉลี่ยกันไปเพื่อไม่ให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละรอบที่มากเกินไป
พลอากาศโท ธนพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับการอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุประเภทชุมชนและสาธารณะ ระดับท้องถิ่น ที่กฎหมายบัญญัติไม่ต้องใช้วิธีประมูลนั้น สำนักงาน กสทช.ได้สรุปผลผู้ยื่นคำขอขอรับใบอนุญาตจำนวน 752 คำขอ โดยแบ่งเป็นประเภทบริการชุมชนจำนวน 116 คำขอ จาก 113 คลื่นความถี่ และประเภทบริการสาธารณะจำนวน 606 คำขอ จาก 505 คลื่นความถี่ โดยที่สำนักงาน กสทช. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้ที่สมควรได้รับการอนุญาตด้วยวิธีเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Beauty Contest) ตามประกาศเชิญชวนฯ แล้ว ซึ่ง กสทช.พิจารณาในการประชุม กสทช. ในวันพุธที่ 29 ต.ค.นี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบผลและสามารถออกอากาศได้ต่อไปหลังที่จะต้องสิ้นสุดตามบทเฉพาะการในวันที่ 31 ธ.ค.68 นี้