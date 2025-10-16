Smart RadiO ร่วมทดสอบออกอากาศระบบดิจิทัล DAB+ ครบวงจร

ขอนแก่น-Smart RadiOร่วมทำการทดสอบออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
DAB+ครบวงจร กับ กสทช. คู่ขนานกับระบบเอฟเอ็ม รองรับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมวิทยุไทยแห่งอนาคต
มีรายงานแจ้งว่า วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแอดลิป ขอนแก่น พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช.(ด้านกิจการกระจายเสียง) พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ กังวลงาน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ ผู้ได้รับใบอนุญาตสถานีทดลองทดสอบออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลและควบคุมโครงข่ายจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวเปิดการทดลองทดสอบออกอากา วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ครบวงจร โดยมีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่
ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมชมการสาธิตระบบวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล DAB+ ครบวงจรที่ผลิตโดยคนไทย พร้อมการสาธิตระบบเตือนภัยพิบัติ ที่บูรณาการกับเทคโนโลยี DAB+ ที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการวิทยุไทย ที่ทีมวิศวกรไทยประสบความสำเร็จในการทดลองทดสอบระบบวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล DAB+ ครบวงจรในพื้นที่ จ.ขอนแก่นซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้อุปกรณ์ที่คิดค้น พัฒนา และผลิตโดยคนไทยทั้งหมด ตอกย้ำแนวคิด "ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้"
ทั้งนี้ DAB+ เป็นเทคโนโลยีใหม่ของการส่งกระจายเสียง ที่มีความแตกต่างจากระบบวิทยุ FM ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยมีข้อดีกว่า คือ คุณภาพเสียงคมชัดกว่าระบบอนาล็อก (AM/FM) เดิมอย่างชัดเจน สามารถออกอากาศสถานีได้มากขึ้น จาก 1 ช่องความถี่ สามารถส่งสัญญาณได้หลายสถานี ช่วยแก้ปัญหาคลื่นวิทยุเต็ม และยังสามารถให้บริการเสริมรองรับการส่งข้อมูลไปพร้อมกับเสียงได้
เช่น ชื่อเพลง, ข้อมูลจราจร (TTI), ผังรายการ (EPG) และข้อมูลอื่นๆ สามารถรับฟังต่อเนื่องได้อย่างไม่สะดุด โดยคนที่ฟังในรถ สามารถฟังสถานีเดิมต่อเนื่องได้ตลอดเส้นทาง ไม่ต้องคอยเปลี่ยนคลื่นความถี่เอง
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับระบบกระจายเสียงของประเทศไปสู่อนาคตดิจิทัล ช่วยแก้ปัญหาการรบกวนสัญญาณและความหนาแน่นของคลื่น FM ได้อย่างยั่งยืน และที่น่าภูมิใจที่สุดคือเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของคนไทยที่สามารถสร้างเทคโนโลยีระดับโลกได้เอง
นางสาวกิรณา จิรเศรษฐากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินดิน จำกัด ผู้บริหารสถานีวิทยุ Smart RadiO เผยว่า ทางสถานีฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทดสอบออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ช่อง 8 โดยเป็นการออกอากาศคู่ขนานกับสถานีวิทยุ Smart RadiO ระบบ FM. 90.75 MHz. จ.ขอนแก่น และ FM. 101 MHz. จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยไปสู่ยุคสมัยใหม่ ผู้ฟังของสถานีฯ สามารถเลือกรับฟังรายการคุณภาพที่เราผลิตได้หลากหลายช่องทาง ทั้งในระบบ onair ผ่าน FM และ DAB+, ฟัง online ผ่าน internet ที่เว็ปไซต์ของสถานีฯ ( www.smartradiothailand.com ) พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม on ground
อย่างในช่วงนี้ ทางสถานีกำลังจัดกิจกรรมโหวตดีเจในดวงใจ ให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารูปแบบการนำเสนอ ผ่านกิจกรรมการโหวตที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-9455-666 และทาง Google from ใน Facebook: Smart RadiO Thailand ได้ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม นี้ และยังได้ลุ้นรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากทางสถานีฯ เป็นการสร้างความใกล้ชิดกับผู้ฟังมากขึ้นด้วย