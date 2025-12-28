กกต.เผยสมัครปาร์ตี้ลิสต์แล้ว 52 พรรค ยันพร้อมเลือกตั้งพ่วงประชามติ ชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขต

ปธ.กกต.เผยมี 52 พรรคการเมืองลงทะเบียนสมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อก่อนเวลา 8:30 น.ยันมีความพร้อมในการจะเลือกตั้งพร้อมออกเสียงประชามติ ชวนปชช.ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นอกเขต 3-5 ม.ค.69
วันนี้ (28ธ.ค.) เวลา8.50 นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต.แถลงก่อนกันรับสมัครว่า จำนวนพรรคการเมืองที่มาลงทะเบียนในใบลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 น มีจำนวนทั้งสิ้น 52 พรรคโดยทุกพรรคจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าจับสลากได้ เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้กกต.ยืนยันว่ามีความพร้อมในการสมัครส.สแบบบัญชีรายชื่อและการรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และขอประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 และหากมีการประกาศให้มีการออกเสียงประชามติท่านสามารถลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตได้ระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค 69 โดยท่านสามารถค้นคว้าและสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กกต.และสายด่วน 1444