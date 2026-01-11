กกต.ปลื้มลงพื้นที่ตรวจเลือก อบต.พบ ปชช.ตื่นตัว วอนบกพร่องเล็กน้อยไม่ถึงขั้นผิด กม.ไม่ควรร้องเรียน

ปธ.กกต.ปลื้มจากการลงพื้นที่ตรวจดูการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. พบประชาชนตื่นตัว หลังกำชับให้รณรงค์เพื่อป้องกันบัตรเสีย วอนเครือข่ายและผู้สมัคร ให้ร้องเรียนแต่เรื่องทุจริต เรื่องบกพร่องเล็กน้อยไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายไม่ควรร้องเรียน
วันนี้ (11 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่หน่วยเลือกตั้งวัดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น หน่วยเลือกตั้งวัดราชสกุณา องค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่จำศีล และหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อสังเกตการณ์การดำเนินการเลือกตั้งในช่วงระหว่างวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายณรงค์ เผยว่า ดีใจที่มีความเรียบร้อยและปกติดี บางหน่วยก็มีคนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นอยากให้มาใช้สิทธิจำนวนมาก เพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีมีคุณภาพ มาบริหารท้องถิ่นหรือชุมชน จากที่ไปตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆ พบว่าประชาชนตื่นตัวมีคนมารอใช้สิทธิตั้งแต่เช้า
เมื่อถามว่า อยากฝากถึงเครือข่ายและผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งอย่างไร นายณรงค์ กล่าวว่า การต่อสู้ในการเลือกตั้ง เรารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องการชัยชนะ การร้องเรียนต่างๆต้องมีเหตุจริงๆ เช่น การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การทุจริตในการเลือกตั้ง แต่ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ อยากให้ทำความเข้าใจ บางเรื่องอาจสอบถามผู้อำนวยการเลือกตั้ง หรือกรรมการประจำหน่วยก่อน ว่าเรื่องนี้มันแค่ เป็นเรื่องข้อไม่พึงปฏิบัติ ยังไม่ถึงขั้นผิดกฎหมาย ตนว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะถึงขั้นร้องเรียนกัน
ส่วนการประกาศรับรอง ก็จะเป็นไปตามกฎหมาย หากไม่มีการเรื่องร้องเรียนก็ภายใน 30 วัน แต่หากมีเรื่องร้องเรียนก็ภายใน 60 วัน
จากนั้น นายณรงค์ และคณะเดินทางต่อไปที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอพรหมบุรี และอำเภอเมืองสิงห์บุรี
นายณรงค์ ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า การมาตรวจเยี่ยมสิงห์บุรี พบว่า หลายหน่วย ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้า ยังไม่มีเหตุใดๆ ทุกอย่างเรียบร้อยดี เราก็พยายามเชิญชวน ประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุดเราก็หวังว่า เมื่อมาใช้สิทธิ์มากๆจะได้เลือกตัวแทนเข้าไป ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความเจริญ ส่วนของสำนักงาน กกต. ให้นโยบายผ่านมาทางจังหวัดให้พยายามเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิและให้ความรู้เพื่อลดบัตรเสีย