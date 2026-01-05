xs
กกต.ชัยนาทเร่งรณรงค์โต้งสุดท้าย เลือกตั้งท้องถิ่น 11 ม.ค.นี้ ตั้งจุดตรวจป้องกันทุจริตเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท - กกต.ชัยนาท ผนึกกำลังตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระ เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. พร้อมป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

วันนี้ (5 ม.ค.) บรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท (กกต.ชัยนาท) เร่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมทั้งป้องปรามการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง

โดย กกต.ชัยนาท ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท นำโดย พ.ต.ท.ชัชวาล มหาศรานนท์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สภ.เมืองชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยนาท ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยานพาหนะในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง ก่อนออกไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้

นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า กกต.ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านงานสืบสวน งานจัดการเลือกตั้ง และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบหรือได้รับแจ้งเหตุผิดปกติหรือการทุจริตเลือกตั้งแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยนาท หรือสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทมีองค์การบริหารส่วนตำบลที่ครบวาระเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 จำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง โดยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.








