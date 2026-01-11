xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งนายก อบต. เผยภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อม ผอ.กกต.จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. ยืนยันภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก

วันนี้( 11 ม.ค.) นายวีระพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับจุดตรวจเยี่ยม อาทิ สถานที่เลือกตั้งศาลาอเนกประสงค์ข้างมณฑปหลวงพ่อพริ้ง หมู่ที่ 4 ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีข้อจำกัดในการเดินทาง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม

ด้าน นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบและรับรายงานจากอำเภอต่าง ๆ ภาพรวมการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือเหตุการณ์ความวุ่นวายใด ๆ โดยประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างมาก

ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. จะสามารถสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน










ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งนายก อบต. เผยภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิคึกคัก
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งนายก อบต. เผยภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิคึกคัก
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งนายก อบต. เผยภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิคึกคัก
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งนายก อบต. เผยภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิคึกคัก
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเลือกตั้งนายก อบต. เผยภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิคึกคัก
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น