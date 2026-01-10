xs
ประธาน กกต.ลงพื้นที่สมุทรสงคราม ตรวจเข้มส่งมอบบัตรเลือกตั้ง อบต.บางแก้ว ก่อนหย่อนบัตรวันพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม - ประธาน กกต.ลงพื้นที่ อบต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม ตรวจความพร้อมทุกขั้นตอนการเลือกตั้งท้องถิ่น เน้นสุจริต โปร่งใส พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. วันที่ 11 ม.ค.นี้

วันนี้( 10 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569

การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นายชินวัฒ กล่ำแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ในฐานะประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ประธาน กปน.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กกต. และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

นายณรงค์ กล่าวว่า การลงพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของกระบวนการจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมสถานที่และบุคลากร ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ประธาน กกต.ได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางที่สำนักงาน กกต.กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น

ด้านนางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ

สำหรับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน กกต. 1444








