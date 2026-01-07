กกต.บุรีรัมย์ยัน 9 ตำบลชายแดนจัดเลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค.ได้ แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเลื่อนทันที

บุรีรัมย์ - ผอ.กกต.บุรีรัมย์ยัน 9 ตำบลแนวชายแดนจัดการเลือกตั้งอบต.11 ม.ค.69 ได้ตามกำหนดเดิม แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดไม่สามารถจัดการออกเสียงลงคะแนนได้ ผอ.กกต.ประจำ อบต.สามารถประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนอกเขต หรือเลื่อนวันลงคะแนนได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
วันนี้ (7 ม.ค.69) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และ กกต.ประจำ อบต.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) 129 แห่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 133 แห่ง 1,673 เขตเลือกตั้ง 1,693 หน่วยเลือกตั้ง ใน 23 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 11 ม.ค.2569 ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนวนผู้มีสิทธิ์ บัตรเสียให้น้อยลง ร้อยละ 3
ขณะที่ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า สำหรับพื้นที่เลือกตั้ง อบต. ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา มีทั้งหมด 9 ตำบล ใน 4 อำเภอ คือ อ.บ้านกรวด ละหานทราย ประโคนชัย และ อ.เฉลิมพรเกียรติ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ได้เชิญ ผอ.กกต.ประจำ อบต.ทั้ง 9 ตำบล มาวิเคราะห์สถานการณ์แล้ว ยังได้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานความมั่นคงภายในจังหวัด และสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดถึงสถานการณ์ตอนนี้ว่า เรายังสามารถดำเนินการเลือกตั้ง อบต.ได้หรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าเหตุการณ์ยังไม่รุนแรง และทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าไปพื้นที่บ้านเรือนของตนเองได้แล้ว หลังจากที่มีการเจรจาหยุดยิง ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่มีการงดการเลือกตั้ง อบต.แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดไว้ ถ้าหากว่าเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นใด ไม่สามารถจัดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 11 ม.ค.2569 นี้ได้ ให้ ผอ.กกต.ประจำ อบต. ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนอกเขตได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก แต่ถ้ากำหนดหน่วยเลือกตั้งแล้วยังไม่ปลอดภัย ก็สามารถประกาศเลื่อนวันลงคะแนนออกไปได้ จนกว่าเหตุการณ์นั้นจะสงบ
สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัครทั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 3,431 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต.บุรีรัมย์ 129 แห่ง จำนวน 268 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ 133 แห่ง จำนวน 3,163 คน ซึ่งในจำนวนนี้ได้ถูก กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ 2 คน ทำให้เหลือผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.บุรีรัมย์ 3,161 คน รวมเหลือ ผู้สมัคร อบต.บุรีรัมย์ ทั้งสิ้น 3,429 คน ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผู้สมัครนายก อบต. เพียง 1 คน จำนวน 29 อบต. ใน 15 อำเภอ