กมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ปลุก ปชน.เลือกตั้ง อบต.11 ม.ค.นี้ “วิภาพร” ย้ำเลือกคนดี เข้าไปบริหารท้องถิ่น เตือนไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง-จัดงานเลี้ยงสุราเด็ดขาด

วันนี้ (29 ธ.ค. 2568) คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย น.ส.วิภาพร ทองโสด โฆษกคณะ กมธ. , น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน เลขานุการคณะ กมธ. และนายประกาสิทธิ์ พลซา ที่ปรึกษาคณะ กมธ. แถลงข่าวแสดงความห่วงใยและเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 4,985 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 นี้
โดย น.ส.วิภาพร กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากที่สุด จึงขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิอย่างสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มีความสามารถและคุณธรรมเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ประชาชนควรเตรียมความพร้อมดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต. หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครอง
2. เตรียมหลักฐาน นำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งแม้จะหมดอายุก็ใช้ได้ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มี รูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาแสดงตน
3. ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร พิจารณานโยบาย ประวัติ และความรู้ความสามารถของผู้สมัครนายก อบต. และ ส.อบต. ในเขตพื้นที่ของตน
4. แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 4-10 ม.ค. 2569 และ 12-18 ม.ค. 2569
น.ส.วิภาพร กล่าวต่อว่า สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือข้อห้ามสำคัญที่อาจทำให้เกิดความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ได้แก่ 1.ห้ามซื้อสิทธิขายเสียง การรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใด มีโทษทั้งจำและปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 2.ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง เมื่อลงคะแนนแล้ว ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกล้องถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วโดยเด็ดขาด 3.ห้ามทำลายบัตรเลือกตั้ง อย่าฉีกบัตร หรือทำให้บัตรชำรุดเสียหายโดยเจตนา และ 4.ห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
น.ส.วิภาพร ระบุว่า การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ คือ โอกาสสำคัญในการกำหนดอนาคตของชุมชน ตนขอสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการทุจริต หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัด หรือแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เชื่อมั่นว่าหากทุกคนร่วมใจกันเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจากระดับฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป