ฮือฮา! เจ้าของหมูย่างชื่อดัง “ลำยอง สนิท” นำทีมพัฒนาทางเกวียน ลงสมัครชิงนายก อบต.และ ส.อบต. สมัยที่ 2 พร้อมขอโอกาสเข้ามาสานงานต่อ การพัฒนาตำบลทางเกวียนให้เจริญ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 เป็นวันที่สองของการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิก อบต. โดยจังหวัดระยอง บรรยากาศการสมัครที่ อบต.ทางเกวียน อ.แกลง 1 ในจำนวน อบต. 31 แห่ง ที่เปิดรับสมัครเลือกตั้ง บรรยากาศค่อนข้างจะมีความคึกคัก เนื่องจากนายลำยอง สนิท เจ้าของหมูย่างชื่อดัง "ลำยองหมูย่าง" และมีดีกรีเป็นอดีตนายก อบต.ทางเกวียน สมัยที่แล้ว ได้นำลูกทีมพัฒนาทางเกวียน เดินทางไปยื่นใบสมัคร ท่ามกลางเหล่าแม่ยกพ่อยกกองเชียร์ติดตามไปให้กำลังใจกันคึกคัก
นายลำยอง กล่าวว่า ได้ถือเอาฤกษ์งามยามดีวันนี้เป็นวันสมัคร นำลูกทีมเดินทางมายื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการรับสมัครเลือกตั้ง พร้อมขอโอกาสชาวบ้านไปต่อเพื่อประสานงานโครงการที่ทำค้างคาไว้ให้แล้วเสร็จ ทั้งระบบสาธารณูปโภค การศึกษา กีฬา สาธารณสุข และที่สำคัญคือเรื่องน้ำทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค ยืนยันจะเดินหน้าพัฒนาและแก้ปัญหาตำบลทางเกวียน ในทุกมิติให้หมดไป มั่นใจผลงานที่ทำให้ท้องถิ่นมากว่า 10 ปี
ทั้งสมัยที่นั่งรองนายก อบต.และนั่งนายก อบต.สมัยที่แล้ว เป็นเครื่องยืนยันและการันตี การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลทางเกวียนมาแล้ว
“ผมและทีมงานผู้บริหารตลอดจนทีม ส.อบต.ทีมพัฒนาทางเกวียน มีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตำบลทางเกวียนเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองและให้พี่น้องในท้องถิ่นอยู่ดีกินดี” นายลพยอง กล่าว
ทั้งนี้สำหรับทีมพัฒนาทางเกวียนในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส่งผู้สมัครลงสมัครชิง ส.อบต.ครบทั้ง 10 หมู่บ้านหรือ 10 เขต ได้หมายเลขเบอร์ 2 และนายลำยอง สนิท ลงสมัครชิงนายก อบต.ได้เบอร์ 2
สำหรับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งอบต.จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์ที่ 5 ธ.ค.68 นี้ และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.69