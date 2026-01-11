ปธ.กกต.สังเกตุการณ์เตรียมพร้อมและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.สุพรรณบุรี กำชับจนท.รอบคอบสุจริต

ประธาน กกต.สังเกตุการณ์เตรียมพร้อมและการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.สุพรรณบุรี กำชับจนท.ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
วันนี้ (11ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ประธาน กกต. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่หน่วยเลือกตั้งวัดลาวทอง และหน่วยเลือกตั้งวัดสนามชัย รวมถึงหน่วยเลือกตั้งวัดธรรมมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายคมกริช ทิพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี พลต.ต. วัชรินทร์ ประสบดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ
โดยได้สังเกตการณ์การเปิดหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และขั้นตอนการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
นายณรงค์ กล่าวภายหลังสังเกตการณ์ลงคะแนนเลือกตั้งอบต.ว่า สำนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง อบต.มาโดยตลอด การซักซ้อมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อบรมเจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วย เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้กรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการก็ได้มีการแบ่งงานในการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มาๆ เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญ ประชาชนมีความใกล้ชิดกับผู้บริหารท้องถิ่นมากที่สุด เพื่อให้ได้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดี ให้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศได้ดี
ส่วนจัดการเลือกตั้งสส.เป็นการทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นั้น นายณรงค์ กล่าวว่า เป็นการจัดการเลือกตั้งที่ต่อเนื่องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ห่างกันเพียง 1 เดือน โดยการเลือกตั้ง สส.กับการทำประชามติไม่เหมือนกัน โดยมีความสำคัญไม่แพ้กัน ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ เพราะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นสิทธิของประชาชน สิทธิของตัวเอง ซึ่งประชาชนรับทราบดีว่าการออกมาใช้สิทธิเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไร