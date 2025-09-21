พม่าเชิญผู้สังเกตการณ์ในประเทศ-นานาชาติ ติดตามการเลือกตั้งทั่วไป

ซินหัว - สื่อทางการพม่ารายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ (UEC) ของพม่าได้เชิญผู้สังเกตการณ์ทั้งภายในประเทศและนานาชาติเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งภายในประเทศสามารถยื่นขออนุญาตสังเกตการณ์ได้ที่คณะกรรมการฯ รวมถึงคณะกรรมการย่อยระดับตำบล ระดับเขต ระดับภูมิภาค และระดับรัฐ จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. โดยผู้สังเกตการณ์ภายในประเทศจะต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้สังเกตการณ์ ที่ออกตามประกาศและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ทางการของคณะกรรมการฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้ประกาศแผนการอนุญาตผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้ง โดยจะเชิญตัวแทนจากประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของพม่าจะส่งคำเชิญไปยังสถานทูต สถานกงสุล และคณะผู้แทนถาวรต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับพม่า
ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปแบบมีพรรคการเมืองหลายพรรคของพม่ามีกำหนดจัดขึ้นแบบแบ่งระยะในวันที่ 28 ธ.ค.