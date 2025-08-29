ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพม่าเตรียมเยือนจีนร่วมการประชุม SCO ตามคำเชิญผู้นำจีน

รอยเตอร์ - สื่อทางการของพม่ารายงานว่า พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าจะเดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในรอบเกือบ 5 ปี ที่ได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่ง
พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนำโดยอองซานซูจี จากการรัฐประหารในปี 2564 ที่นำไปสู่การลุกฮือด้วยอาวุธอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเกิดสงครามกลางเมืองที่แผ่ขยายไปทั่งประเทศ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอด ที่มีกำหนดเริ่มในวันอาทิตย์ (31) ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ตามการรายงานของเมียวดี ทีวี
นอกจากการพบหารือกับผู้นำจีน และผู้นำคนอื่นๆ ในการประชุมสุดยอดที่นครเทียนจินแล้ว พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะหารือกับเจ้าหน้าที่จีนและเดินทางเยือนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศด้วย
พม่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรกในวันที่ 28 ธ.ค.โดยการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในเขตเลือกตั้งกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งพื้นที่ที่ปัจจุบันกลุ่มติดอาวุธต่อต้านกองทัพยึดครองอยู่.